Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, şirketin orta segmentteki en yeni temsilcisi olan Vivo Z3i’yi resmi olarak tanıttı. 6.3 inçlik Full HD+ ekranı ile kullanıcıların içerikleri büyük bir ekranda görmesini sağlayan Vivo Z3i, su damlası çentikli tasarımı ile seviyesine göre oldukça yüksek bir ekran gövde oranı sunuyor.
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Vivo Z3i, cam arka paneli sayesinde oldukça premium bir görünüme sahip. Çift arka kameraya sahip olan Vivo Z3i, bu sayede tasarımı kadar çektiği fotoğraflarla da premium bir hissiyat sağlıyor. Cihazın tek eksi özelliği ise kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkıyor olması.
Vivo Z3i Özellikler
- Mediatek Helio P60 işlemci
- 6GB RAM, 128GB depolama
- 6.3 inç Full HD+ ekran
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
- 3315mAh batarya
- 16MP+2MP arka kamera
- 24MP ön kamera
Mavi ve pudra olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek olan Vivo Z3i’nin vergiler hariç 1899 TL fiyat etiketi bulunuyor. Cihazın en azından şu an için yalnızca Çin’de satış sunulması bekleniyor.