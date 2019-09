Bu hafta içerisinde vizyona yeni filmler dahil oldu. Eğer hangi filmi izlesem diye kara kara düşünüyorsanız, vizyondaki filmleri sizler için bu içeriğimizde listeledik. 2019 yılı içerisinde Cinemaximum gibi sinemalara dâhil olan filmleri görmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

Her hafta düzenli olarak vizyona giren yeni filmleri listelediğimiz içeriğimize sizleri şöyle bir alalım. Cinemaximum veya Spectrum gibi sinemalarda yer alan vizyondaki filmleri merak ediyorsanız, Webtekno olarak bu bilgiyi her hafta sizlere düzenli olarak sağlayacağız. Peki vizyondaki filmler neler? (Listedeki filmlerin siz okurlarımız için Webtekno özel olarak listelendiğini şimdiden belirtelim.)

Son güncelleme: 28 Eylül 2019

Vizyondaki Filmler

Sir-Ayet 2

Yayın: 27 Eylül 2019

Tür: Korku

IMDb: -

Rotten Tomatoes: -

Oyuncular: Üzeyir Ulus, Arzu Suriçi Kireççi, Mehmet Aras

Sir-Ayet 2 filminin fragmanı

Kayhan Başoğlu'nun yönettiği Sir-Ayet 2, lanetli bir servete konduktan sonra ölen bir adamın mezarını soyan iki arkadaşın başından geçenleri anlatıyor. Çok zor günler geçiren ve çaresiz kalan Bilal ağa, yaptığı bir anlaşma ile lanetli bir servetin sahibi olur. Daha sonrasında pişman olan Bilal ağa bu anlaşmadan vazgeçmek ister. Ancak bu isteği Bilal ağanın ölümüne neden olur. Aynı köyde yaşayan iki genç arkadaş, bir plan yaparak ölen Bilal ağanın gece mezarını kazarlar ve altın olan dişlerini sökerek paraya çevirirler. Bununla birlikte gençlere ve etraflarında bulunan diğer insanlara sırasıyla lanetli servetin belası bulaşıcı bir virüs gibi sirayet etmeye başlar.

Oyunbozan (System Crasher)

Yayın: 27 Eylül 2019

Tür: Dram

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %83

Oyuncular: Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide

Oyunbozan filminin fragmanı

Öfkesini içinde tutamayan ve sık sık saldırganlaşan 9 yaşındaki Benni için annesi çareyi onu Sosyal Hizmetlere teslim etmekte bulur. Ancak tek isteği annesinin yanında olmak olan Benni, sistemde kendine yer edinemez ve gönderildiği her geçici ailenin yanından öfkesi yüzünden ayrılmak zorunda kalır. Kaldığı bakımevinden onu okula getirip götürmekten sorumlu Micha, bu renkli kişilikli küçük kızla çabucak bağ kurar ve insanlardan uzakta doğada olmanın Benni’ye iyi geleceğini düşünür. Gittikleri doğa kampında Benni, hayatının en mutlu 3 haftasını geçirir. Ancak gerçek hayata döndüklerinde Benni kendini yine evsiz bulunca öfkesini durdurabilecek midir?

Vox Lux

Yayın: 27 Eylül 2019

Tür: Dram

IMDb: 6,0

Rotten Tomatoes: %61

Oyuncular: Jude Law, Stacy Martin, Natalie Portman

Vox Lux filminin fragmanı

“Bir 21. yüzyıl portresi” niteliğindeki film, bir genç kızın sarsıcı bir ulusal trajedinin küllerinden doğup ikonik bir “popstar”a dönüşme hikayesini konu alıyor. Celeste, 1999’da Amerika’da bir lisede silahlı bir saldırganın rehin aldığı sınıftadır ve ülkenin canlı yayında izlediği katliamdan sağ kurtulan tek öğrenci olur. Anma töreninde söylediği şarkıyla bir fenomene dönüşen Celeste, şöhret basamaklarını tırmanarak, dünyaca ünlü bir yıldıza dönüşecektir. Başrolde Natalie Portman (Black Swan, Jackie) Jude Law (The Talented Mr. Ripley, The Grand Budapest Hotel) ve Stacy Martin’e (Nymphomaniac, High-Rise) Raffey Cassidy’nin (The Killing of a Sacred Deer) eşlik ettiği filmin anlatıcı kısımlarını Willem Dafoe seslendirirken, yönetmen koltuğunda ise “The Childhood of a Leader” ile dikkat çeken Brady Corbet oturuyor. Natalie Portman’ın Sia tarafından VOX LUX için özel olarak yazılan özgün şarkıları seslendirdiği karakter, Madonna, Lady Gaga ve Ariana Grande’nin bir karışımı şeklinde niteleniyor. Dünya prömiyerini Altın Aslan için yarıştığı Venedik’te yapan film, ardından Toronto, Londra ve Rotterdam dahil çok sayıda önemli festivalin programında yer aldı.

Vampir İstilası (Red Spring)

Yayın: 27 Eylül 2019

Tür: Korku

IMDb: 7,1

Rotten Tomatoes: -

Oyuncular: Jeff Sinasac, Elysia White, Adam Cronheim

Vampir İstilası filminin fragmanı

Dünya vampirlerin istilasındadır. Dünyayı talan eden vampirler, insanlığın neredeyse yok olmasına neden olur. Yaşanan bu korkunç istiladan kurtulmayı başaran bir grup insan, hayatta kaldıklarını umdukları sevdiklerini bulmak için bir araya gelir. Grup, öncelikle kendileri için güvenli bir yer bulma arayışına girer. Korunaklı olduklarını düşündükleri bir yere sığınan grup, bir süre sonra beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır.

Yeti Efsanesi (Abominable)

Yayın: 27 Eylül 2019

Tür: Animasyon

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: %79

Oyuncular: Chloe Bennet, Albert Tsai, Tenzing Norgay Trainor

Yeti Efsanesi filminin fragmanı

Genç Yi Şangay’daki apartmanının çatısında genç bir Yeti’yle karşılaşır. Haylaz arkadaşları Jin ve Peng ile birlikte ona “Everest” adını verirler ve sihirli yaratığı dünyanın en yüksek noktasında ailesiyle buluşturmak için efsanevi bir yolculuğa çıkarlar. Fakat üç arkadaşın Everest’in evine gitmesine yardım etmek için Yeti’yi yakalamaya çalışan bir zengin olan Burnish ile zoolog Dr. Zara’dan bir adım önde olmaları gerekmektedir.

Saka Kuşu (The Goldfinch)

Yayın: 27 Eylül 2019

Tür: Dram

IMDb:

Rotten Tomatoes:

Oyuncular: Ansel Elgort, Nicole Kidman, Oakes Fegley

Saka Kuşu filminin fragmanı

Annesinin Metropolitan Sanat Müzesi’nin galerilerinden bir diğerine girişi, 13 yaşındaki Theo Decker’ın onu son görüşü olur. Birkaç saniye sonrasında ise bir bomba patlayarak paha biçilmez sanat eserlerini ve Theo’nun hayatını sonsuza dek paramparça eder. Hayatını değiştiren bu trajedi, onu matem ve suçluluk, yeniden doğuş ve kefaret, dostluk ve hatta aşk ile harmanlanmış, sarsıntılı bir yolculuğa sürükler. Theo, yetişkinliğe uzanan çalkantılı ergenlik yılları boyunca, gizlice, bir tek nesneye sıkı sıkıya tutunur. O korkunç günde kaybettiği annesiyle arasındaki yegâne bağ olan bu paha biçilmez nesne, tüneğine zincirlenmiş küçücük bir kuş tablosudur: Saka Kuşu.

Fırıncının Karısı

Yayın: 27 Eylül 2019

Tür: Komedi

IMDb:

Rotten Tomatoes:

Oyuncular: Alper Kul, Ferdi Sancar, Korhan Herduran, Büşra Pekin

Fırıncının Karısı filminin fragmanı

Naif bir kadın olan Ferdane’nin, kocası fırıncı Mustafa ile sıradan bir yaşamı vardır. Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa’nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra beklemediği durumlarla karşı karşıya kalır. Kocasında büyük değişiklikler fark eden Ferdane, bunun geçici bir şey olduğunu düşünse de işler pek de onun düşlediği gibi değildir. Olduğunun tam aksi davranışlar sergileyen Mustafa’nın bu hali Ferdane’yi büyük bir merakın içine sürükler. Kocasındaki bu büyük değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa’yı takip etmeye karar verir. Kendisine yardım etmesi için kardeşi Ramazan’ı da yanına alan Ferdane, kocası Mustafa’nın peşine düşer. Tüm bu kargaşaya neden olan olayın açığa çıkmasıyla Mustafa, Ferdane ve Ramazan, kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.

Rambo: Son Kan (Rambo: Last Blood)

Yayın: 20 Eylül 2019

Tür: Aksiyon

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: %30

Oyuncular: Sylvester Stallone, Yvette Monreal, Paz Vega

Rambo: Son Kan filminin fragmanı

Sinopsis: Rambo, arkadaşının kızı kaçırıldığı zaman onu kurtarmak için ABD-Meksika sınırını geçer ancak bunu yaparken kendini bir anda Meksika'nın en acımasız kartellerinin karşısında bulur.

Yıldızlara Doğru (Ad Astra)

Yayın: 20 Eylül 2019

Tür: Macera

IMDb: 7,3

Rotten Tomatoes: %82

Oyuncular: Brad Pitt, Liv Tyler, Tommy Lee Jones

Yıldızlara Doğru filminin fragmanı

Sinopsis: Yıldızlara Doğru, Roy McBride isimli bir astronotun 20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlamasını ve gezegenimizdeki hayatı tehdit eden bir gizemi çözmek için güneş sisteminin dışına yaptığı yolculuğu konu ediniyor. Bu yolculuk, insanoğlunun doğasını ve kozmostaki yerimizi açığa çıkarıyor.

Görülmüştür (Passed by Censor)

Yayın: 20 Eylül 2019

Tür: Dram

IMDb: 7,0

Rotten Tomatoes: -

Oyuncular: Füsun Demirel, Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy

Görülmüştür filminin fragmanı

Sinopsis: Zakir, bir cezaevinde mektup okuma komisyonunda çalışmaktadır. Hayatını mahkumlar arasına geçiren Zakir, hükümlülere gelen mektupları okumakla görevlidir. Her gelen mektup önce onun kontrolünden geçer. Mektuplarda yazılanlar cezaevi protokolüne göre bir sorun teşkil etmediği takdirde sahibine ulaşabilir. Mektupları kontrol ettiği bir gün, mektubun birinden çıkan bir fotoğraf Zakir’in dikkatini çeker. Fotoğraf, Selma adındaki genç ve güzel bir kadına aittir. Genç adam çok etkilendiği bu fotoğrafı çalmaya karar verir. Ancak bir süre sonra olay basit bir hırsızlık olarak kalmaz. Selma zamanla Zakir için bir takıntı haline gelir.

Bağlılık Aslı

Yayın: 20 Eylül 2019

Tür: Dram

IMDb: 1,6

Rotten Tomatoes: -

Oyuncular: Kübra Kip, Almina Kavcı, Ece Yüksel, Umut Kurt, Merve Şeyma Zengin

Bağlılık Aslı filminin fragmanı

Sinopsis: Genç bir kadın olan Aslı, doğum sonrası işe başlamak için gün saymaktadır. İşe başlamak için bakıcı arayışına giren Aslı, uzun araştırmalardan sonra kendisi gibi bir bebeği olan Gülnihal adında bir bakıcı bulur. Gülnihal'in bebeğine bakması için Aslı'nın hayatına girmesi, Aslı'nın kaçtığı gerçeklerle yüzleşmesine neden olur.

