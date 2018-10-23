Haziran ayında Ford ve Volkswagen arasında imzalanan Mutabakat Anlaşması iki firmanın stratejik ortaklığının başlangıcı olmuştu. Şu aralar ise daha büyük iddialar gündemde.

Otomobil dünyası şu günlerde büyük bir haberi konuşuyor. Yaklaşık 5 ay önce aralarında dev bir anlaşma imzalayan Ford ve VW'nin ortaklığı yine gündemde. Geçtiğimiz aylarda yapılan anlaşma sadece ticari araçları kapsamış olsa da birlikteliğin ilk adımı olarak görülüyordu. Uzmanlara göre tam bir birlişme için yapılan ilk adımların ardından beklentiler ve söylentiler yanlış değil.

Neydi bu mutabakat anlaşması ?

İki dev üreticinin bu işbirliğinde ticari araçların üretim sürecindeki maliyetinin düşürülmesi hedeflenmişti. Bu da Ford tarafında Transit ve Ranger, VW tarafında da Transporter ve Amarok gibi araçların daha erişilebilir fiyatlarla satışa sunulabileceği anlamına geliyordu. Üstelik iki şirket arasında parça transferinin de gündemde olduğu söyleniyordu. Yani şasi paylaşımı, ortak donanım hatta teknoloji paylaşımı gelecekte beklenen konular arasındaydı.

Çift Taraflı Fırsat

Ford ve VW farklı pazar ve modellerde kendini kanıtlamış firmalar. Uzmanlara göre bu birleşimin sonucunda markalar eksik yönlerini daha da güçlendirebilir. Örneğin, Ford Amerika pazarı için VW'e yardım edebilir. Aynı şekilde Latin Amerika ve Çin'de başarılı olan VW, Ford'a katkı sağlayabilir. Pazar desteğinin yanında teknoloji paylaşımı ve bu sayede maliyet düşürme planları da mevcut.