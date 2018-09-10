Volkswagen Amarok V6 Satışa Çıktı - Fiyatı ve Özellikleri

Volkswagen Ticari Araç’ın pick-up model ailesinin en güçlüsü Amarok Aventura 3.0 litre V6 TDI 258 PS satışa çıktı. Bir önceki versiyonundan 34 beygir daha fazla güce sahip 258 beygir gücündeki yeni Amarok Aventura’da, Canyon ve Highline donanım seviyelerinde opsiyonel olarak sunulan yeni 'Titanblack' tavan kaplaması da standart.

4MOTION sürekli 4 çeker sistemi ve 8 ileri vitesli tam otomatik şanzıman, Amarok Aventura’da standart olarak sunuluyor. Yüksek süratlerde ekonomi sağlayan 8. vitesi, devir düşürerek hem yakıt tüketimini hem de kabin içine gelen sesi azaltıyor. 8 ileri otomatik vites ile 100 kilometreden 8,4 litre birleşik yakıt tüketimi değeri veriyor. 258 beygir güç üretebilen motorun tork değeri 580 Nm olarak açıklanırken, overboost fonksiyonu sayesinde bu güç, kısa süreliğine 272 beygire erişiyor. 0'dan 100 km/s hıza 7,6 saniyede ulaşabilen aracın maksimum hızı 205 km/s.

Amarok Aventura’nın iç tasarımında kullanılan özel 'Nappa' deri koltuklar ve kaplamalar, iç mekanın görüntüsüne şıklık katıyor. 14 yöne ayarlı elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğunda, aynı zamanda ısıtma özelliği de mevcut. Alman sağlık merkezi AGR tarafından sertifikalı olan ön koltuklar, ergonomisiyle sağlıklı oturuş sağlıyor. Amarok Aventura’da ısıtmalı ön cam yıkama fıskiyeleri, renkli yol bilgisayarı, direksiyon kenarlarında vites kumandası, paslanmaz çelik gaz/fren pedalı gibi standart olarak sunulan donanımlar üst seviye konfor sunuyor.

Amarok Aventura’nın dış görünümündeki yeni ayrıntılar, araca farklı bir dinamizm kazandırıyor. Bagaj boyunca uzanan gövde rengi sportif bar, 20 inç çaplı alüminyum alaşımlı jantlar, bagaj havuzu, elektrikli katlanabilir yan aynalar ve köşe aydınlatmalı ön sis farlarıyla Amarok Aventura dikkatleri üzerine çekiyor. Amarok Aventura’da, aydınlatmalı yan basamaklar da standart. Ravenna mavisi renk seçeneği de sadece Amarok Aventura versiyonunda pazara sunuluyor.

6.33 inç dokunmatik ekrana sahip olan yeni radyo, USB, AUX-in ve SD kart girişi, CD çalar ve bluetooth gibi pek çok kaynaktan müzik dinleme olanağı sunuyor. Bunların yanında, standart olarak sunulan teknolojik yenilikleriyle de rakiplerinden farklılaşıyor. Akıllı telefonların araçtaki radyo-eğlence sistemleri ile entegrasyonunu sağlayan 'App Connect' sayesinde, telefondaki uygulamalar radyo ekranından kontrol edilebiliyor. 'Sesli Kontrol' özelliği sayesinde ise telefon arama komutları sesli olarak kontrol ediliyor.

Amarok Aventura’da yer alan ön aksta 17 inç, arka aksta ise 16 inç çapındaki fren diskleri aracın daha iyi frenlemesini ve yüklü olduğu durumlarda daha kısa fren mesafesine sahip olmasını sağlıyor.

Standart olarak sunulan 'İkincil Çarpışma Önleme Asistanı' olası bir ikinci çarpışmayı engelleme maksadıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki bağımsız sensör sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince kuvvetliyse aracı frenleyerek hızını 10 km/s'ye dek düşürüyor. Frenleme sırasında sürücü aracın kontrolünü istediği zaman devralabiliyor. Amarok Aventura’da 'lastik basınç görüntüleme sistemi' de standart olarak sunuluyor. Her tekerlekte yer alan basınç sensöründen veri alan sistem, sürüş emniyetini artırıp lastiğin yıpranmasını engellemeye yardımcı oluyor.

Artık yalnızca V6 motorla satışta olan Volkswagen Amarok'un 224 ve 258 beygir güç üretebilen seçenekleri de, yalnız Aventura paketiyle alınabiliyor. Söz konusu araçların başlangıç fiyatları ise 319.450 ve 331.450 TL.