Pek çok otomobil üreticisi, ürettiği otomobil modellerine farklı isimler veriyor. Peki Volkswagen, arabalarına verdiği model isimlerini neye dayanarak seçiyor?

1937 yılında Berlin'de otomobil üretmeye başlayan ve günümüzün otomobil devlerinden biri olan Volkswagen, ürettiği araçlarla sürücüler tarafından en sevilen otomobil şirketleri arasında. Pek çok otomobil üreticisi, ürettiği modellere farklı isimler veriyor. Kimisinin belirli bir ismi olsa da bazısı çeşitli harf ve rakamlardan oluşan model isimleri vermekle yetiniyor.

Bu çeşitli harf ve rakamları çözmeye çalışmak vakit alabilir. Ancak Alman otomobil devi Volkswagen, bize kolaylık sağlamak için otomobil modellerine gayet hoş anlamları olan isimler vermiş. Bu modellerin hangi anlamlara geldiğini öğrenmek için içeriğimize geçelim.

Model isimlerine geçmeden önce Volkswagen'ın ne anlama geldiğine bakalım.

"Volkswagen" ismine baktığımızda birleşik bir kelime görüyoruz. "Volks" kelimesi Almancada "halk" anlamına geliyor. Aynı zamanda İngilizcede "folks" kelimesi ile aynı anlama sahip. Dikkat ettiyseniz okunuşları bile aynı.

"Wagen" ise "araç" anlamına geliyor. İngilizcede "Wagon" kelimesine benzerliği ile ön plana çıkıyor. Her iki kelimeyi birleştirdiğimizde Volkswagen, yani "Halkın Arabası" anlamını elde ediyoruz.

Şimdi ise Volkswagen'ın ürettiği otomobil modellerinin anlamlarına bir göz atalım:

Bir SUV otomobil için en iyi isim olabilir: Atlas

Volkswagen'ın ürettiği yedi yolcu kapasiteli SUV aracı, Atlas ismini taşıyor. Uzun süren yolculuklarda sürücüleri yarı yolda bırakmayan Atlas, pek çok sürücünün tercih ettiği Volkswagen otomobilleri arasında.

Şirket, SUV aracına Atlas ismini verirken Yunan mitolojisinden esinlendi. Atlas, dünyayı sırtında taşıyan mitolojik bir varlıktı ve çok güçlüydü. Bir SUV araca verilebilecek en mantıklı isimlerden biri değil mi sizce de?

Adeta bir cep herkülü: The Beetle

Şirketin en ikonik modellerinden biri olan The Beetle, tasarımından dolayı "böcek" anlamına geliyor. Aslında teknik olarak Volkswagen Type 1 ismine sahip olan The Beetle, başta ünlü müzik grubu The Beatles'ı anımsatsa da pek alakaları yok.

The Beetle, İngilizcede "bug", Fransızcada "coccinelle" ve Almancada "käfer" anlamına geliyor ve pek çok ülkede, konuşulan dilde böcek hangi kelimeye karşılık geliyorsa o kelime kullanılıyor.

Bu arada Yunanistan, Irak, Tayland, Malezya ve hatta Türkiye'de bu model kaplumbağa olarak biliniyor.

Passat'ın makyajlı versiyonu: CC

2008 yılında Passat'ın elden geçirilmiş versiyonu olarak satışa sunulan Volkswagen Passat CC, Passat ibaresinden kurtulup sadece CC ismiyle satışa sunuldu. "Comfort Coupe" isminin kısaltılışı olan CC modeli, şirketin en popülerleri arasında.

"Sport", "Normal" ve "Coupe" olarak üç versiyonu bulunan model, 2008 yılından 2016 yılına kadar üretildi.

Gelecekten gelmiş gibi zamansız bir tasarıma sahip: Eos

Volkswagen, Yunan mitolojisinden esinlenmeye devam ediyor. Şafak tanrıçası Eos, Helios'un kız kardeşidir. Eos her gün okyanustan kanatlı dört atın arabasını çekmesiyle Helios'un önünde göğe çıkar ve onun yolunu açar.

Eos, 2006'dan 2015'e kadar üretilen bir model oldu. Ancak 2016'ya kadar Amerika'da sınırlı sayıda üretilmeye devam etti.

Bir rüzgâr kadar etkileyici: Golf

Hayır, şirketin bu ismi vermesinin golf sporu ile uzaktan yakından alakası yok. Volkswagen, araçlarına bu kez Yunan mitolojisinden sıyrılıp doğa olaylarından esinlenerek isim veriyor.

Golf modelinin ismini aslında Gulf Stream'in kısaltılışı gibi düşünebiliriz. Gulf Stream, Meksika'dan başlayıp Avrupa'ya doğru akan ılık Atlantik rüzgârıdır.

Golf'ün izinden gidiyor: Jetta

Golf'e benzer şekilde "Jetta" da ismini Jet Stream, yani jet rüzgârlarından alıyor. Subtropikal bölgelerde ve yüksek troposfer seviyelerinde görülen bu rüzgârlar, Volkswagen'a ilham kaynağı olmuş durumda.

Sportif ve şık görünümüyle Volkswagen'ın ikonik modellerinden biri olan Jetta, klasikleşmiş bir Sedan gövde tasarımına sahip.

İsmi de kendisi gibi hibrit: Tiguan

Bu model, İngilizcede sırasıyla kaplan ve iguana anlamlarına gelen tiger ve iguana isimlerinin birleşmesiyle "Tiguan" adını alıyor.

Şirketin verilerine göre Avrupa'da en çok satılan modeller arasında olan Tiguan, 201 beygir (150 kW) ve 268 beygir (200 kW) gücünde iki plug-in hibrit motor seçeneği olmasıyla ismi gibi kendisi de hibrit bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Doğa olaylarına devam: Passat

Şirket yine Passat modelinde doğa olayından esinleniyor. Asıl adı "Passatwinde" olan bu model, Almancada "ticaret rüzgârı" anlamına geliyor. Klasikleşmiş bir model olan Passat, şirketin en bilinen ve en çok tercih edilen modelleri arasında.

Öğrendiğimizde biz de şaşırmıştık: Touareg

Touareg, ismini Sahra Çölü'nde bulunan ve göçebe bir kabile olan "Tuareg" halkından alıyor.

Uzun yolculuklar için tasarlanmış olan Touareg, isminin hakkını veren bir model.

Touareg'in izinden giden model: Sharan

Sharan, Farsçada "Kralların Taşıyıcısı" anlamına gelen "Shahran" isminden esinleniyor. Yedi yolcu kapasitesi ile Sharan, 1995 yılında üretilmeye başlandı.

Ancak 2010 yılına kadar aynı üretime devam eden şirket, 2000 ve 2004 yılları arasında modelin makyajlı versiyonlarını satışa sundu.

Gücün sembolü: Amarok

Şirketin 2008 yılında duyurduğu ilk ticari aracı olan Amarok, ismini efsanevi bir Eskimo kurdundan alıyor. Efsaneye göre dev bir Eskimo kurdu olan Amarok, tek başına gece avcılarını avlar.

Amarok aynı zamanda gücün sembolüdür. Ne kadar avlanırsa o kadar güçlenir. Volkswagen'ın da piyasaya sunduğu ticari aracına böyle bir isim seçmesi mantıklı bir hamle olarak görünüyor.