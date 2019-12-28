Volkswagen, Elektrikli Otomobil Hedefini 2 Yıl Geriye Çekti

2025’te 1 milyon adet elektrikli araca ulaşacağını açıklayan Volkswagen, üretim hedefini 2 yıl kadar geriye çektiğini duyurdu. Son açıklamaya göre Alman otomotiv devi, 5 yılda yapması gereken işi sadece 3 yılda yapacak.

Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen, otomotiv endüstrisindeki bazı devrimlere ayak uydurmak amacıyla hazırlıklarına devam ediyor. Almanya’daki fabrikalarının üretim planlarını değiştirip tam elektrikli araçlar üretmek isteyen şirket, elindeki imkânları zorluyor.

Elektrikli araç teknolojisi; yalnızca Volkswagen için değil, otomotiv sektörünün önde gelen tüm markaları için de önümüzdeki yıllar içerisinde yatırım alanı olacak gibi görünüyor. Şirketler arasında dev bir yarışa sahne olacak bu alan, TOGG gibi yeni aktörlerin katılmasıyla daha da büyüyecek.

Volkswagen, yeni hedefiyle adeta meydan okuyor:

Daha önce yaptığı açıklamada 2025 yılında 1 milyon adet elektrikli araca ulaşacağını duyuran Volkswagen, endüstrideki hareketlilik ve hızdan dolayı bu hedefini 2023 yılına çekti. Reuters’ın haberine göre Volkswagen, 2025 yılında planladığı 1 milyon adet araç üretimini, yaptığı hamleden sonra 1,5 milyon adete çıkaracak.

Volkswagen; 2018 yılında 50 bin, 2019 yılında 70 bin adet elektrikli otomobil üretti. Alman otomotiv devi, 2019 yılındaki 70 bin rakamını ise 2023’te büyük bir atlama ile beraber 1 milyona çıkaracak.

Türkiye’de açılması planlanan fabrika ne olacak?

Markanın, elektrikli otomobil üretimini Almanya’da yer alan Zwickau ve Emden’de yer alan fabrikalarda yapmayı planladığı belirtiliyor ancak bu tesislerde üretimi yapılan Passat modelinin hangi üretim alana kaydırılacağı bilinmiyor. İddialara göre otomotiv devi, Doğu Avrupa’da yer alan Bulgaristan, Sırbistan, Romanya ve Türkiye gibi ülkelerden birine Passat ve Skoda’nın SuperB serisinin üretimini taşıyacak.

Otomobil üretimi konusunda Türkiye ile yakın bir ilişki kuran marka, Manisa merkezli Volkswagen Turkey isminde bir şirket kurulumu da gerçekleştirmiş bulunuyor. Planlanan rakamlara göre yıllık 400 bin üretim yapması beklenen fabrika için Manisa şehri seçilmişti. Konu ile ilgili çok fazla olumlu veya olumsuz haber çıkmış bulunsa da taraflardan yapılmış bir resmi açıklama bulunmuyor.

Markanın CEO’su Herbert Diess ve bazı üst düzey yöneticiler, Türkiye’nin gerçekleştirdiği askeri operasyon sonrasında yatırımı askıya aldıklarını duyurmuştu. Yapılan son açıklamalara göre ise yatırımın olup olmayacağı, olursa hangi tarihte yapılacağı 2020 yılının şubat ayında açıklanacak.

Volkswagen’ın üretim hedefini 2 yıl erkene çekmesiyle beraber Türkiye’ye yapacağı yatırımı da erkene çekebilir. Bu yüzden ünlü markadan, Şubat 2020’yi beklemeden bir açıklama duyabiliriz.