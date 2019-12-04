Almanya’da yetkililer, Volkswagen’in Wolfsburg’daki genel merkezinde dizel emisyonu soruşturması kapasında arama yaptılar. Soruşturma için Volkswagen’in genel merkezindeki belgelere savcılık tarafından el konuldu.

Volkswagen, emisyon soruşturmaları mücadele etmeye devam ediyor. Alman otomotiv devinin Wolfsburg’da bulunan genel merkezi Alman savcılarının kararı ile dizel emisyonları hakkında devam eden bir soruşturma nedeni ile basıldı. Savcılık, Volkswagen’in genel merkezine yapılan baskının bazı belgelere el koymak için yapıldığını açıkladı.

Genel merkezine baskın yapılan Volkswagen de konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Volkswagen, savcılarla tam iş birliği içinde olmalarına rağmen yapılan baskının doğru olduğunu açıkladı. Volkswagen yetkilileri, soruşturmanın EA 189 model motorun ardılı olan EA 288’le ilgili olduğunu açıkladılar.

Volkswagen, 2015 yılında dizel motorlar üzerinde emisyon hilesi yaptığını açıklamıştı. Otomotiv devi, EA 288 model numaralı motorlarının test edildiğini ve bu motorlarda manipülasyon olmadığını açıkladı.

Volkswagen’le ilgili soruşturmayı yürüten Braunschweig savcıları, eylül ayında Volkswagen’in şu anki CEO'sunu ve eski CEO’sunu 2015 yılındaki emisyon skandalıyla bağlantılı olarak piyasaları manipüle etmekle suçlamışlardı.

2015’deki emisyon skandalı Volkswagen’in emisyon ölçümlerini yanlış yaptığını açıklamasının ardından patlamıştı. Şirket, 2015’teki skandalın ardından para cezaları, tazminatlar ve daha sonra motorlarda yapılan değişiklikler için 30 milyar dolar dolaylarında para harcamıştı.