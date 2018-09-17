Volkswagen, İlk Etapta 10 Milyon Elektrikli Otomobil Üretecek

Alman otomobil devi Volkswagen, uzunca süredir girmeye hazırlandığı elektrikli otomobil piyasasına oldukça agresif bir giriş yapacak.

Alman devi Volkswagen, geçtiğimiz pazartesi günü Frankfurt'ta gerçekleştirdiği basına özel bir toplantıda, önümüzdeki süreçteki elektrikli otomobil planlarından söz etti. 2022 yılına değin 10 milyon elektrikli otomobil satmayı planlayan Volkswagen, daha sonrasındaki süreçte planlarını katlayarak devam ettirecek.

3 yıl önce patlak veren dizel emisyon skandalı sonrasında 15 milyar dolarlık bir maddi zarara uğrayan ve piyasadaki prestijini büyük oranda kaybeden Volkswagen, bu süreçten sonra 'yeşil taşımacılık' alanında sektörün önde gelen firmalarından olmak isteyen VW, bu süreçten sonra elektrikli otomobillere 6 milyar dolara yakın bir yatırım yaptı.

Volkswagen'in 2022 sonrasında da uzun vadeli planları devam edecek. 2025 yılına kadar her yıl en az 3 milyon elektrikli otomobil üretmeyi planlayan şirket, yine aynı döneme kadar araç yelpazesini 50'ye çıkarmayı planlıyor. BMW ve Daimler'in de elektrikli otomobiller için ciddi planları olduğu düşünülürse, önümüzdeki dönemde ciddi bir elektrikli otomobil savaşı izleyeceğimiz kesin.