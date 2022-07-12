Volkswagen'in yalnızca Çin pazarı için ürettiği özel bir sedan olduğunu biliyor muydunuz? Çin dışında hiçbir yerde göremeyeceğiniz "Lamando L" isimli otomobil, en çok da tasarımıyla kendine hayran bırakıyor.

Alman otomobil devi Volkswagen, farklı ülke pazarlarına farklı modeller sunmaktan çekinmeyen şirketlerden bir tanesi. Örneğin; Çin'e giderseniz, Volkswagen'in Almanya ve hatta ABD'de bile bulunmayan modellerinden bazılarını görebilirsiniz. Şimdi sizlere, böyle bir otomobilden bahsedeceğiz. Gerçeğini Çin dışında hiçbir yerde göremeyeceğiniz bu otomobil, "Lamando L" olarak isimlendiriliyor.

Volkswagen Lamando L, şirketin belki de en şık sedanlarından bir tanesi. Öyle ki bu araç Passat'a falan benzemiyor. Hatta hiçbir Volkswagen modeline benzemiyor. En azından dış kısımdan. İç kısım ve kaputun altına baktığımızda ise Volkswagen'in sıradanlaşmış özelliklerine şahitlik ediyoruz. Gelin lafı daha fazla uzatmayalım ve Çin'de tanıtılan Lamando L'ye yakından bakalım.

Karşınızda Volkswagen Lamando L:

Volkswagen'in Çin pazarı için hazırladığı ve bu yılın ocak ayında tanıttığı sedan modeli, şık olduğu kadar sert bir yapıya sahip olan farlara sahip. Bu farın altındaki ızgara, Jaws'ı andırıyor. Aydınlatmalı logo tasarımı da Volkswagen Lamando L'ye hoş bir hava katmış durumda. Aracın kapı kolları boyunca uzanan çizgisi ise arka aydınlatmayı bölüyor. Bu arada, aracın kapı direklerine sahip olmaması da dikkatlerimizden kaçmıyor.

Volkswagen Lamando L'nin iç tasarımı, genel anlamda Golf 8'den alınmış. Gösterge ekranına bağlı olan bilgi-eğlence ekranı ile klima bölmesi, bunun en net göstergesi. Arka kısmı ısıtmaya ve soğutmaya yarayan hava kanalları ile iki adet şarj girişi, aracın arka kısmını da eğlenceli bir yer haline getirmiş durumda.

Aracın tasarım özellikleri arasında dikkat çeken bir husus da bagaj kapağı. Volkswagen Lamando L'nin bagajı, arka cam ile birlikte açılıyor ki bu tasarımı sedanlarda uzun zamandır görmüyoruz.

Volkswagen Lamando L'nin kaputuna baktığımızda ise şaşırtıcı bir şey yok. Araç, gücünü 150 beygir ve 250 Nm tork değerine sahip 1.4 litrelik TSI motordan alıyor. 7 vitesli otomatik şanzımanla donatılan Volkswagen Lamando L'nin 0-100 km/sa hızlanması ise 8.9 saniyede gerçekleşiyor.