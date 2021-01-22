Volkswagen, elektrikli otomobil gamının amiral gemisi modeli olacak Project Trinity hakkında yeni bir açıklama yaptı. Alman otomobil devinin CEO'su tarafından yapılan paylaşımda, yeni otomobilin 3 farklı önemli unsura sahip olacağı belirtildi.

Alman otomobil devi Volkswagen, 2026 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Project Trinity hakkında yeni bir paylaşım yaptı. Audi, Porsche ve Bentley versiyonlarına sahip olacak Project Trinity, amiral gemisi niteliğinde bir elektrikli otomobil olarak karşımıza çıkacak.

Volkswagen CEO'su Ralf Brandstaetter, LinkedIn üzerinden yaptığı bir paylaşımla Project Trinity hakkında yeni detaylar paylaştı. Brandstaetter, yeni konseptin adında da anlaşılacağı gibi 3 ana unsura sahip olacağını, bunların ise yeni bir araç mimarisi, otonom sürüş ve otomotiv üretimine yeni bir yaklaşım olacağını açıkladı.

Project Trinity, seviye 2 sürüş otomasyonuna sahip olacak

Project Trinity için düşünülen bu üç ana unsur, aslında Volkswagen’in lüks kolu olan Audi ile daha önce karşımıza çıkmıştı. Audi, 2020 yılının ortalarından beri Artemis adlı benzer bir proje üzerinde çalışmaya başlamıştı. Hem Volkswagen’in, hem de Audi’nin aynı anda elektrikli otomobil üretimine yoğunlaşması, dev otomotiv grubunun Tesla karşısındaki elini bir hayli güçlendirecekmiş gibi duruyor.

Yapılan açıklamaya göre Project Trinity, tamamen yeni bir elektrikli araç platformuna ve, 2. seviye otonom sürüş özelliğine sahip olacak. Project Trinity Volkswagen adıyla çıkacak ancak söylenenlere göre bu model, Landjet kodlu serilerinin bir ürünü olacak ve aynı platform Audi, Porsche ve Bentley markalarında da kullanılacak.