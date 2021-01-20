Mercedes-Benz, Yeni Elektrikli Otomobili EQA'yı Tanıttı

Mercedes-Benz elektrikli otomobil gamının ilk örneği olacak yeni Mercedes EQA'yı tanıttı. 268 beygir gücündeki yeni araç, önümüzdeki şubat ayında İngiltere'de satışa sunulacak.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Premium segmente ait ilk elektrikli otomobili Mercedes EQA’yı tanıttı. 486 kilometre sürüş menziline sahip yeni model, 66.5kWh gücünde bataryalara sahip ve 0’dan 100 kilometre hıza sadece 8,9 saniyede çıkabiliyor.

Mercedes EQA, sadece donanımıyla değil, aynı zamanda aracın iç kısmında uygulanan şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. Nappa deri kaplamalı direksiyon ve özel koltuk döşemelerine sahip olacak yeni model, Şubat ayında İngiltere’de satışa sunulmaya başlanacak.

EQA, son derece modern bir tasarıma sahip

Yeni Mercedes EQA’ya ilk bakışta, havalandırma ızgaraların kaldırılıp yerine son derece büyük ve geniş bir logo getirilmesi dikkat çekiyor. Far grubu ile birlikte birleşen logo ve tezat renklerin kullanıldığı tampon, EQA’yı günümüze uygun modern bir otomobil haline getirmiş.

A-Serisi ve GLA serisine ait modellerde kullanılan platform, yeni EQA’da da kullanılmaya başlanmış ancak elektrikli olması sebebiyle aracın özellikle alt kısmında büyük değişiklikler yapılmış.

Progressive, Electric Art ve AMG Line olmak üzere 3 farklı donanım paketine sahip olacak Mercedes EQA’nın standart donanım paketinde suni deri döşeme, elektrikli ayarlanabilir koltuklar, deri spor direksiyon simidi, 64 renkten oluşan ambiyans aydınlatma sistemi ve elektrikli bagaj kapağı bulunuyor.

Electrik Art paketinde ise arkadan aydınlatmalı döşemeler, Nappa deri kaplamalı sportif direksiyon, EQA aydınlatmalı kapı kolları ve 18 inçlik alaşım jantlar bulunuyor. Bu donanım İngiltere de dahil olmak üzere hangi ülkelere geleceği henüz belli değil.

MBUX eğlence sistemi ve birçok güvenlik önlemi, standart olarak sunuluyor

EQA’nın standart donanım paketinde 7 inç boyutlarında multimedya ekranı bulunurken, daha yüksek boyutlarda bu ekran 10,25 inç olarak sunuluyor. Mercedes’in multimedya teknolojisini bir üst boyuta taşıdığı MBUX eğlence sistemi, bu araçta da standart olarak olarak kullanıcılara sunulacak.

Mercedes EQA, standart olarak sunduğu adaptif şerit takip ve aktif fren asistanı ile geniş bir sürücü destek teknolojisine sahip. Aktif kör nokta yardımı ve aktif hız limiti yardım sistemi gibi diğer birçok güvenlik önlemi, opsiyonel olarak satışa sunulacak.

Mercedes EQA, 268 beygir güce ve 486 kilometre sürüş menziline sahip

Daha önce de belirttiğimiz gibi 66.5kWh destekli bataryalarla donatılan EQA, 486 kilometre menzile sahip ve 268 beygir gücünde. Azami hızı 160 kilometre olarak belirlenen araç, 375Nm tork devrine sahip. Tüm bunlarla birlikte ileri bir dönemde satışa sunulacak EQA’nın daha kapsamlı versiyonu, 4 çeker desteğine ve 500Nm tork devrine sahip olacak.

Şubat ayında İngiltere’de piyasaya çıkacak Mercedes EQA, 47.540 sterlin satış fiyatına sahip olacak. Yeni modelin Türkiye’ye getirilip getirilmeyeceği henüz açıklanmadı, ancak araç ülkemizde satışa çıktığı zaman fiyat yaklaşık 484 bin 102 TL + vergiler şeklinde olacaktır.