Volvo yöneticisi, aerodinamik tasarımda estetikten ödün vermeden "Apple Mouse" benzeri araçlar üretmeyeceğini söyledi.

Volvo, elektrikli araçların tasarımında estetikten ödün vermeyeceğini vurguladı. Şirket, aerodinamik avantajlar sağlamak amacıyla "Apple Magic Mouse'" benzeri araçlar üretmeyeceklerini açıkladı. Volvo Dış Tasarım Şefi Florian Mockenhaupt, gelecekteki modellerin karakteristik tasarım unsurlarını koruyarak modern bir görünüm kazanacağını ifade etti.

Günümüzde birçok otomobil üreticisi, aerodinamik verimlilik elde etmek için araç tasarımlarını radikal bir şekilde değiştirmekte. Ancak Volvo, kullanıcı konforunu ve estetik zevki ön planda tutarak bu yaklaşımın dışında kalmayı tercih ediyor.

Volvo’nun tasarımlarındaki tutarlılık vurgusu

Mockenhaupt, müşterilerin konforuna verdiği önemi belirterek, Volvo’nun tasarım dilinin tüm ürün yelpazesine uyum sağlayacağını söyledi. Diğer markaların her modelde farklı tasarım dillerine sahip olmasının aksine, Volvo'nun gelecekteki otomobillerinin tutarlılığı sağlaması bekleniyor.

Volvo, önümüzdeki 24 ay içinde 10 yeni nesil model sunmayı planlıyor. Bu modeller arasında EX60 crossover ve ES90 sedan, şirketin yenilikçi tasarım felsefesinin birer örneği olacak. Özellikle bazı Alman rakiplerinin benimsediği "aynı araç, farklı uzunluk" stratejisinden uzak durarak, farklı ve etkileyici tasarımlar oluşturmayı hedefliyor. Bu stratejiyle hem aerodinamik performansı artırmayı hem de lüks segmentteki müşteri taleplerini karşılamayı amaçlıyor. Volvo’nun bu yaklaşımı, otomobil tutkunları için heyecan verici bir dönem başlatacak gibi görünüyor.