Volvo’nun elektrik lüks sedanı ES90’dan ilk görüntü geldi. Modelin şimdilik sadece silüetini görebilsek bile çok iddialı bir tasarımla geleceği kesin.

İsveçli üretici, makyajlı Volvo XC90’ın tanıtımda uzun bir süredir beklenen elektrikli lüks sedanı ES90’a dair bir teaser paylaştı.Otomobilin teknik detaylarına dair henüz pek fazla bilgimiz yok. Ancak aracın 2022’de tanıtılan EX90 ile aynı platformu paylaşacağı belirtiliyor.

S90'ın elektrikli versiyonu ve devamı olacak diyebileceğimiz bu modelin batarya paketinin de 111 kWh (107 kWh kullanılabilir) boyutunda olması bekleniyor.Yayınlanan teaser’dan görebildiğimiz kadarıyla dik eğimli ön camlara ve fastback tarzı tavan çizgilerine sahip olacak. Ayrıca tıpkı S90 gibi uzun bir otomobil olduğunu da söylemek mümkün.Volvo ES90, 2025’in mart ayında resmî olarak tanıtılacak.

Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belirsiz

Çin'de üretileceği belirtilen ES90'ın Türkiye pazarında yer alıp almayacağı bilinmiyor. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Sedan modellerimiz Çin’de üretildiği için yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamız da son gümrük vergilerinin etkisi oldu. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye’de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz” ifadesini kullanmıştı. Bilindiği üzere Türkiye, Çin'den gelen elektrikli araçlara ek gümrük vergisi uygulama kararı almıştı.

Volvo'nun bu modelle ilgili nasıl bir yol izleyeceğini hep birlikte göreceğiz.