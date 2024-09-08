Volvo, Elektrikli İnşaat Araçları İçin Yeni Fabrika Açtı

İnşaat sektöründe de elektrikli araçlara olan ilgi artarken Volvo da bu alanda büyük bir yatırıma imza attı.

Volvo'nun yeni yatırımı ile birlikte firmanın İsveç'te Arvika'da bulunan tesisleri genişletildi. Yeni tesis, yaklaşık 1500 metrekarelik bir alana yayılırken, 2023 yılında başlanan genişleme projesinin maliyeti ise 65 milyon kron (214 milyon 475 bin TL) oldu.

Yeni tesis, var olan yapıdan bağımsız olmayacak. İş akışının son kısmı bu tesiste gerçekleştirilecek. Yani neredeyse tamamlanmış olan yükleyici araçlar, tamamlanmaları ve test için düzenli montaj hattından burada çıkacaklar. Böylece Volvo tesisleri rahatlayacak ve şirket hem içten yanmalı hem de elektrikli modelleri aynı anda üretebilecek.

Hedef fosilsiz makineler

Volvo CE Başkanı Melker Jernberg, yeni tesisle ilgili olarak yaptığı açıklamalarda “Bu yeni tesis, sürdürülebilir çözümler üzerine inşa edilmiş bir geleceğin ilham kaynağı. Arvika'da ve dünya genelinde sadece burada değil, büyük ölçekli yatırımlarla elektrifikasyona geçişi destekleyen sanayi değişiminin ön saflarında yer almaktan gurur duyuyoruz. Hep birlikte fosilsiz makineler hedefine daha da yaklaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Her ne kadar Volvo bu tesisi "elektrifikasyona yönelik ilk adım" olarak tanımlasa da firmanın iç iklim ayak izini azaltmayı hedefleyen çabaları olduğu biliniyor. Bu anlamda tesis aslında daha büyük bir dönüşüm sürecinin de bir parçası konumunda bulunuyor.

Arvika Genel Müdürü Mikael Liljestrand, “Şimdi elektrifikasyonu sürdürmek ve küresel elektrikli tekerlekli yükleyici portföyümüzü genişletmek için bir fırsata sahibiz. Bu, hem endüstrimiz hem de toplumumuz üzerinde olumlu bir etki yaratacak hem de aynı zamanda Arvika'daki her birimiz için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmede önemli bir rol oynadığımız kişisel bir yolculuk.” ifadelerini kullandı.