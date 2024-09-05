Volvo, sevilen SUV'u XC90'ı makyajladı. Ayrıca yıllardır beklenen elektrikli model EX90'ın teslimatlarının ne zaman başlayacağını da duyurdu.

Dünyanın önde gelen otomobil markalarından biri olan Volvo, en sevilen modellerinden biri olan XC90’ın yeni versiyonunu tanıttı. Buna ek olarak şirket, XC90’ın elektrikli versiyonu EX90’ın yollara çıkış tarihini de bizlerle buluşturdu.

2025 model SUV XC90, tamamen yeni nesil olarak karşımıza çıkmıyor. Bunun yerine küçük değişiklikler alan makyajlanmış bir model.

Karşınızda 2025 Volvo XC90

XC90, genel anlamıyla önceki senelerdeki modellerle benzer bir tasarım taşıyor. Örneğin LED farlarının güncellendiğini görebiliyoruz. Aynı zamanda ızgara yenilenmiş ve ön tamponda değişiklikler yapılmış. Arka tarafta herkesin bildiği şekil korunmuş ancak ışık düzeni değiştirilmiş.

Volvo dizel motorları tamamen bırakmıştı. Bu yüzden 2025 XC90’da bu motor seçeneğini görmüyoruz. Hakkında çok fazla teknik detay paylaşılmayan araçta hibrit motor seçeneği sunuluyor. Araç, sadece elektrikli motoruyla 70 km civarı menzil sunabiliyor. Toplam menzilinin ise 800 km civarında olduğu gelen bilgiler arasında.

Tabii ki Volvo araçlarında her zaman gördüğümüz güvenlik özellikleri bu modelde de ön planda. Yeni XC90, radar ve ön kamera kullanarak karşı şeride geçip geçmediğinizi tespit edip çarpışma riskini önlemek için sizi kendi şeridinize döndürebiliyor. İstemeden yoldan çıkmanızı engelliyor, frenleme ve direksiyonu kullanarak yayalar, bisikletliler veya diğer arabalara çarpmanızın önüne geçiyor.

En büyük değişikliklerden biri iç mekânda yapılmış. Yeni XC90’da önceden 9 inç olan dokunmatik bilgi eğlence ekranı 11,2 inç olarak güncellenmiş. Artık gömülü gibi durmuyor. Bunun yerine daha çok tablet havası veren bir yapıya sahip. Otomobilin süspansiyon konusunda da iyileştiğini belirtelim. Öyle ki kendini 40 mm yükseltip 20 mm alçaltabiliyor.

Yeni Volvo XC90’ın üretimi 2024’ün sonlarına doğru başlayacak. Yıl bitmeden de ilk siparişleri teslim edilmiş olacak. Aracın 2025 başı gibi Türkiye’ye de gelmesini beklediğimizi belirtelim. Fiyatı ise henüz belli değil.

EX90 sonunda yollara çıkıyor!

Volvo, 2022’de XC90’ın elektrikli versiyonu EX90’ı tanıtmıştı. Ancak araç, ertelemeler nedeniyle yakın zamanda üretime girse de hâlâ çıkışını yapamamıştı. Şirketten bu konu hakkında sevindiren açıklama geldi. Buna göre tamamen elektrikli SUV EX90’ın ilk siparişleri bu ay sonuna kadar yapılacak. 2024’ün son çeyreği ve 2025’in ilk çeyreğinde ise teslimat sayıları yükselecek.

Volvo EX90, 517 beygir gücü ve 910 Nm tork değerine sahip bir modeldi. Aracın menzili ise 600 km olarak açıklanmıştı. İç mekânda ise klasik XC90’ların ekranlarından çok daha büyük 14,5 inçlik devasa bir bilgi eğlence ekranı bulunuyordu. EX90’ın tüm özelliklerine aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Volvo EX90 özellikleri için: