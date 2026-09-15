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Volvo XC60 ve XC90'ın Şarj Edilebilir Versiyonları Tanıtıldı: Volvo'nun En Yüksek Menzilli PHEV Modelleri!

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Volvo, çok satan SUV modelleri XC60 ve XC90’ın yeni nesil şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlarını tanıttı.

Volvo XC60 ve XC90'ın Şarj Edilebilir Versiyonları Tanıtıldı: Volvo'nun En Yüksek Menzilli PHEV Modelleri!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İsveçli otomotiv devi Volvo Cars, elektrikli geleceğe geçiş stratejisinin en kritik adımlarından birini atarak amiral gemisi SUV modelleri XC60 ve XC90’ın uzun menzilli şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlarını Avrupa ve Amerika pazarları için duyurdu.

Şirketin bugüne kadar ürettiği en yüksek menzilli plug-in hibrit araçlar olarak öne çıkan bu yeni modeller, mevcut şarj edilebilir hibrit versiyonlara kıyasla iki buçuk kattan daha fazla bir elektrikli sürüş menzili sunuyor.

İçerikten Görseller

Volvo XC60 ve XC90'ın Şarj Edilebilir Versiyonları Tanıtıldı: Volvo'nun En Yüksek Menzilli PHEV Modelleri!
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Karşınızda PHEV XC60 ve XC90

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Açıklanan resmi verilere göre ortama entegre edilen yeni ve daha yüksek kapasiteli batarya bloğu ile güçlendirilmiş elektrik motoru sayesinde XC60 tek şarjla 200 kilometreye kadar, 7 kişilik dev SUV XC90 ise 160 kilometreye kadar tamamen elektrikli menzil vaat ediyor.

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Her iki model de gücünü 2,5 litrelik dört silindirli benzinli motor ile daha büyük ve güçlü bir bataryanın birleşiminden alıyor. Toplamda 455 beygir güç ve 709 Nm tork üreten bu sistem, gücü 8 ileri otomatik şanzıman aracılığıyla dört tekerleğe birden aktarıyor. Performans verilerine bakıldığında XC60 modeli 0’dan 100 km/sa hıza sadece 4,5 saniyede ulaşırken, daha büyük boyutlardaki XC90 aynı hıza 5,0 saniyede çıkıyor. Her iki aracın maksimum hızı ise 180 km/sa sınırlandırıldığını belirtelim.

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XC60, sunduğu 125 km saf elektrikli menziliyle sürücülerin tek bir şarjla birkaç gün boyunca benzin harcamadan seyahat etmesine imkân tanıyor. XC90 ise aynı altyapı ile 117 km elektrikli menzil sunuyor.

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Yeni batarya paketiyle birlikte Volvo'nun en çok satan modeli olan XC60, görsel tazeliğini korumak adına ikinci bir ara makyaj geçirdi. Dış tasarımda ön tampon, radyatör ızgarası ve kaput tamamen yenilenirken; genişletilmiş çamurluklar ve yenilenen arka tampon araca daha kaslı bir görünüm kazandırmış. Ön bölümde ise marka ile özdeşleşen "Thor’un Çekiç" LED far tasarımının yeni nesil versiyonu kullanılıyor. İç mekanda ise temel düzen korunurken dikkat çeken ince dokunuşlar yapılmış. Araçta **11,2 inç büyüklüğündeki merkezi dokunmatik ekran **üzerinden çalışan güncellenmiş multimedya sistemi var.

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Seçili pazarlarda siparişe açılan yeni XC60 ve XC90 modellerinin üretimine bu sonbaharda başlanacağı açıklandı. 2027 yılında yollarda olmaları bekleniyor.

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