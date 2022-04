VR Destekli Among Us VR Ne Zaman Çıkacak? İşte Tarih

Dört yıl önce çıkış yapan ancak son iki yıldır popüler olan Among Us geliştiriliyor. Bir süredir çalışmaları süren Among Us VR'ın muhtemel çıkış tarihi bugün ortaya çıktı. İşte oyunu oynayabileceğimiz muhtemel tarih!

2018 yılının yazında çıkış yapan ve Koronavirüs karantinasında viral olan Among Us'a bir süredir gelmesi beklenen VR desteği nihayet geliyor. 2020 Twitch yayıncıları ve YouTuberlar sayesinde popülerleşen ve sonrasında milyonlarca kişi tarafından oynanmaya başlayan çok oyunculu rol yapma oyunu aradan geçen 2 yıllık sürece rağmen popülerliğinden hiç bir şey kaybetmedi. Nitekim yakın zamanlarda gerçekeştirilen r/place etkinliğinde bile insanlar tarafından resmedilen Among Us, bu yıl VR destekli sürümüyle oyunculara sunulacak.

2020 yılının sonlarına doğru Among Us 2'yi duyuran geliştirici ve yayımcı InnerSloth stüyosu, sonrasında bir devam oyunu yerine orijinal oyunu geliştirmeye karar verdiklerini açıklamıştı. Ardından da kamuoyundaki 'VR' talebine karşılık verilmişti. Uzun süredir devam eden Among Us VR çalışmaları bu yıl sonlanabilir.

Among Us VR, Kasım ayında çıkabilir

Basit bir tepeden bakış açısına ve 2D grafiklere sahip olan Among Us'u geliştirmek isteyen yapımcı şirket, Among Us VR'ı yakın zamanda piyasaya sürecek. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir trailer yayınlayan ve VR destekli oyunun yolda olduğunu duyuran InnerSloth, bir süredir sessiz sedasız oyun üzerinde çalışıyor.

Bugün ortaya çıkan veriler ise Among Us VR'ın 10 Kasım tarihinde çıkış yapabileceğini gösteriyor. Nitekim resmi Steam panelinden veri çeken üçüncü şahıs bir veritabanı olan SteamDB, oyunun bu tarihlerde Steam'de oyuncularla buluşacağını söylüyor. Daha öncesinde birkaç oyunu da çıkış yapmadan önce duyuran veritabanı, bir aksilik yaşanmadığı taktirde Among Us VR oyununun 10 Kasım tarihine çıkış yapacağını söylüyor.

Among Us VR'ın Trailer'ı

Among Us Nasıl Oynanıyor?

Basit temeller üzerine kurulu olan oyun, halk arasında yaygın olarak bilinen vampir-köylü oyununa bir hayli benziyor. 4-15 kişilik oyuncu gruplarıyla oynanabilen oyunda karakterler iki rolden birini üstlenip birbirlerine rol yapıyor. Imposter adı verilen 1-3 kişilik katil grubu, masum oyuncuları gizlice öldürüp oradan uzaklaşıyor, ölen oyuncu bulunduğunda ise herkes bir araya gelip katilleri anlamaya çalışıyor. Her tur oylama sistemi ile katil belirlenmeye çalışırken, en son tura kadar Imposter'lar bulunamazsa oyunu katiller kazanmış oluyor.