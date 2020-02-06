Kullandığımız cihazlarımızın kişisel verilerimizi depolaması, modern dönemin en çok korkulan olaylarından bir tanesi. Görünüşe göre bu verileri toplayan şirketlerden bir tanesi de Wacom. Şirketin tabletlerinin, kullanıcıların hangi uygulamaları açtığının verilerini kaydettiği ortaya çıktığı.

Yazılım mühendisi Robert Heaton, yayınladığı bir blog yazısında Wacom marka tabletlerin, kullanıcıların hangi uygulamaları açtığıyla ilgili verileri topladığını ifade etti. Wacom’un, topladığı bu verilerle ne yaptığıysa henüz net olarak belli değil.

Heaton, Wacom’dan gelen gizlilik politikası mesajıyla bu durumun farkına vardı. Heaton, kullanım verilerinin, teknik oturum bilgilerinin ve donanım cihazına ait bilgilerin toplanacağı ve Google Analytics ile paylaşılacağı mesajını alınca, Wacom’un ne tür veriler depoladığı görmek için bir proxy sunucusu oluşturdu. Heaton, bu işlemi sonucunda açılan her uygulamanın isminin kaydedildiğini keşfetti.

Wacom’un veri toplaması

Google Analytics, geliştiriciler ve şirketler tarafından oldukça sık bir şekilde kullanılsa da Wacom’un, kullanıcıların açtığı uygulamalara neden erişmek istediği konusu net değil. Heaton, yayınladığı blog yazısında “Açıklama gerektiren şey; Wacom’un, neden açtığım her uygulamayı kayıt altına almasını kabul edilebilir gördüğüdür” ifadelerini kullandı.

Heaton, ayrıca Wacom’un bu gizlilik politikasını ilk keşfeden kişinin kendisi olmadığını da açıkladı. Geçtiğimiz yıl Reddit’te yapılan bir paylaşımda 6.3.27 sürücü güncellemesiyle birlikte gizlilik politikasının değiştiği belirtilmişti.

Siz de bir Wacom tablet kullanıcısıysanız Wacom Masaüstü Merkezi’ndeki ayarlara gelin (Wacom Desktop Center) > sağ üst köşedeki “daha fazla” seçeneğine tıklayın > Gizlilik Ayarları > Wacom Deneyim Programına Katıl (Participate Wacom Experience Program) kutucuğunda kapat seçeneğini seçin.

Heaton’a ulaşan Wacom Twitter destek sayfası, bu verilerin “bilgisayarı, App Store’dan indirilmeyen uygulamalara karşı güvende tutmak için” toplandığını söyledi. Ancak bu açıklamanın, tabletin neden kişisel verileri topladığını açıkladığını söylemek pek mümkün değil.