Watch Dogs Sistem Gereksinimleri (I ve II)

Oyun dünyasının Hacker adaptasyonu, Assassin’s Creed serisinin günümüz versiyonu ve GTA 5’in rakibi olarak anılan Watch Dogs serisi, bugüne kadar çıkan iki oyunuyla da oyuncuların gözünde iyi bir yere sahip. Oyunu oynamak isteyen kişilerin merak ettiği şeylerden biri de Watch Dogs sistem gereksinimleri. Sizler için bu içerikte minimum ve önerilen Watch Dogs sistem gereksinimlerini açıkladık.

İlk oyunu 2014 yılında GTA 5’e rakip olarak piyasaya sürülen Watch Dogs, Ubisoft’un modern dönemde geçen ilk ve tek açık dünya oyunuydu. E3 fuarında tanıtıldığı video ile gerçek oynanışı arasında dağlar kadar fark olmasından dolayı Watch Dogs, oyuncular tarafından sineye çekilen bir oyun olmuştu.

Daha sonrasında Watch Dogs 2 ile bizi San Fransisco’ya götüren Ubisoft, bu sefer E3’te gösterdiği video ile gerçek oynanışın arasındaki dengeyi tutturunca oyuncuların gönlünü almayı başardı. Önümüzdeki sene çıkması beklenen Watch Dogs Legion için de oyuncular umutlu. Sizler için bu içerikte serideki tüm oyunların minimum ve önerilen Watch Dogs sistem gereksinimleri ve detaylarından bahsedeceğiz.

Watch Dogs sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8

Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8 İşlemci: Intel Core 2 Quad Q8400 2,66 GHz veya AMD Phenom II X4 940 3,0 GHz

Intel Core 2 Quad Q8400 2,66 GHz veya AMD Phenom II X4 940 3,0 GHz RAM: 6 GB

6 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770

NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770 Depolama: 25 GB

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8

Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8 İşlemci: Intel Core i7-3770 3,5 GHz veya AMD FX-8350 X8 4,0 GHz

Intel Core i7-3770 3,5 GHz veya AMD FX-8350 X8 4,0 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti veya AMD Radeon HD 78500

NVIDIA GeForce GTX 560 Ti veya AMD Radeon HD 78500 Depolama: 25 GB

Watch Dogs sistem gereksinimleri aslında çıktığı zamana göre iyi bir sistem istiyordu. Her ne kadar çıktığı dönemdeki rakibi GTA 5 kadar iyi optimize edilmiş olmasa ve E3 videosundaki ihtişamlı görüntüye sahip olmasa da Watch Dogs’un yansıttığı Chicago, oldukça güzel bir atmosfer ve görüntüye sahipti. Oyunu önerilen Watch Dogs sistem gereksinimleri ayarında oynadığınız zaman da gözü tatmin eden grafiklerle karşılaşıyordunuz.

Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10

Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10 İşlemci: Intel Core i5 2400S-2,5 Ghz veya AMD FX 6120-3,5 GHz

Intel Core i5 2400S-2,5 Ghz veya AMD FX 6120-3,5 GHz RAM: 6 GB

6 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 Depolama: 50 GB

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10

Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10 İşlemci: Intel Core i5 3470S-3,2 Ghz veya AMD FX 8120-3,9 GHz

Intel Core i5 3470S-3,2 Ghz veya AMD FX 8120-3,9 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 780, GTX 970 GTX 1060 veya AMD Radeon R9 290

NVIDIA GeForce GTX 780, GTX 970 GTX 1060 veya AMD Radeon R9 290 Depolama: 50 GB

Bizleri ilk oyundaki Chicago’nun kasvetli havasından San Fransisco’nun eğlenceli atmosferine taşıyan Watch Dogs 2’nin çok renkli bir dünyası var. Bu sebeple Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri de ilk oyuna göre hem minimum hem de önerilen gereksinimlerde bir sıçrama yaşadı. Minimum Watch Dogs 2 sistem gereksinimlerinde oyunun çok da iyi görünmediğini söylememiz gerek, ancak önerilen sistem gereksinimlerinde oyun göze çok güzel bir şekilde hitap ediyor.

Serinin yeni oyunu Watch Dogs: Legion ile ilgili bilgiler:

Watch Dogs: Legion sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 8.1, Windows 10

Windows 8.1, Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD FX-8350

Intel Core i5-4460 veya AMD FX-8350 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD Radeon HD 8870

NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD Radeon HD 8870 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 80 GB

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 8.1, Windows 10

Windows 8.1, Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-7700 veya Ryzen 7 1700

Intel Core i7-7700 veya Ryzen 7 1700 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon R9 390

NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon R9 390 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 80 GB

Watch Dogs Legion sistem gereksinimleri aslında oldukça mütevazi diyebiliriz. Depolama alanı günümüz oyun standartlarında normal sayılabilecek bir boyuta sahip. İşletim sistemi gereksinimi de Windows 7 desteğinin kesilmesinden dolayı 8.1 ve üstü olarak gösteriliyor. Ekran kartı, işlemci ve RAM hususunda da ortalama 3000-4000 TL’ye mâl edebileceğiniz bir sistem ile rahatça oyunu oynayabilirsiniz.

Watch Dogs: Legion oynanış videosu ve hikayesi

Watch Dogs Legion, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliğinden ayrılmasından sonra, yani Brexit olayından sonra gerçekleşen olayları takip eden yakın bir gelecekte geçecek. Londra şehrinde geçecek olan oyunda teknolojinin insan hayatını iyice esir aldığını, teknolojinin bu gücünü halkı ezmek ve üste çıkmak için kullanan kötü karakterleri göreceğiz.

Watch Dogs: Legion ne zaman çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak?

Watch Dogs Legion, 2019 E3 fuarında tanıtıldığı zaman çıkış tarihi olarak Mart 2020 denmişti. Ancak sonrasında Corona virüs, karantina ve dünya çapındaki protestolar nedeniyle çıkış tarihi belirsiz bir tarihe ertelenmişti. 2020 Nisan ayında Ubisoft’un 2020 yılının sonunda bir oyun çıkaracağı kesinleşmişti ancak bu oyunun hangi oyun olduğu bilinmiyordu.

Daha sonrasında da bu oyunun Assassin’s Creed: Vallhala olduğu anlaşıldı. Şu an için Watch Dogs Legion’un çıkış tarihi olarak tahminler 2021’in ilk çeyreği olarak düşünülüyor. Tabii Ubisoft’un 2020 Sonbahar aylarında bir sürpriz yapması da mümkün. Watch Dogs Legion’un şu anda Standart sürümünü ön sipariş etmek istiyorsanız ödemeniz gereken fiyat 269 TL.

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