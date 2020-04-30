Ubisoft, Bu Sene Sonuna Doğru 2 Büyük Oyun Çıkarabilir

Ubisoft, bu sene içerisinde hem Assassin's Creed Valhalla'yı hem de Watch Dogs Legion'ı PlayStation 5 için piyasaya sürebilir ancak koronavirüsün olması iki oyundan birinin gecikmesine neden olabilir.

PlayStation 5'in çıkış tarihi yaklaştığı için video oyun şirketleri de hazırlıklarını hızlandırmış durumda ancak Ubisoft, PlayStation 5 konusunda uzun zamandır çalıştığı için diğer firmalardan bir adım önde görünüyor. Jason Schreier, Fransız yayıncının ikisi de çok beklenen oyunlar olan Assassin's Creed Valhalla ve Watch Dogs Legion'ı bu yıl içerisinde piyasaya sürme planları olduğunu belirtti.

Ubisoft'un böyle bir planı olması akıllara PlayStation 5'i getirdi. Yayıncının bu sene oyunları piyasaya sürerek konsolun çıkış tarihiyle aynı zamanda oyunlarının satışta olmasını istediği düşünülüyor ancak ülkemiz de dâhil olmak üzere tüm dünyanın boğuştuğu koronavirüs salgını Ubisoft'un planlarını da baltalayarak oyunların gecikmesine neden olabilir.

Schreier: İki oyundan biri kesin gelecek

Bir Twitter kullanıcısı Jason Schreier'a "Ubisoft gerçekten aynı dönemde hem Assassin's Creed Valhalla'yı hem de Watch Dogs Legion'ı çıkaracak mı?" diye sordu. Schreier, bunun üzerine kullanıcıya "Biri koronavirüs nedeniyle ertelenmezse evet, plan bu" şeklinde yanıt verdi. Bu cevap, akıllara hangi oyunun öncelikli olduğu sorusunu getirdi. Schreier'a göre en azından bir oyunun kesin olarak çıkması bile oyuncuları sevindirmiş durumda.

PlayStation 5'e geleceği söylenen oyunlar arasında Demon's Souls Remake, Ratchet & Clank, ve Godfall'un da bulunduğunu göz önüne alırsak çok güçlü oyunların bu konsol için sırada beklediğini söyleyebiliriz. Bu tarz oyunların konuşulması ve konsolun çıkış tarihinin bir hayli yaklaşması, oyun tutkunlarını mutlu ediyor gibi görünüyor. Ayrıca PlayStation 4'ün birlikte çıktığı oyunları da hatırlarsak yine yeni konsolun ne kadar güçlü geldiğini görebiliriz.