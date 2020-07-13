Wayfair Skandalında Tom Hanks’in de Rolü Olduğu İddia Edildİ

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve tüm dünyada ses getiren Wayfair skandalında yeni iddialar ortaya çıkıyor. Son iddiaya göre, büyük bir şebeke olduğu düşünülen bu olayın içinde Tom Hanks de bulunuyor.

Bugün sizlere ABD’de hizmet veren Wayfair mağazasıyla ilgili kan donduran iddiaların yer aldığı bir haber paylaşmıştık. Dolap, yastık gibi sıradan ürünlerin, öncesinde kaybolan çocukların isimleriyle yüksek fiyatlara satılması, tüm dünyada “çocuk ticareti yapıyorlar” iddiasını gündeme getirmişti.

9 Temmuz’da bir Reddit kullanıcısı tarafından ortaya atılan bu iddia, hala pek çok kişi tarafından konuşulup araştırılmaya devam ediyor. Bu araştırmalar sonucunda hepimizin yakından tanıdığı bazı ünlü isimlerin de bu işin içinde olduğu iddia edildi. Özellikle de Yeşil Yol, Forrest Gump gibi filmleriyle tanıdığımız Tom Hanks’in 2016 yılında paylaştığı bir Instagram fotoğrafı, ünlü oyuncunun Wayfair skandalıyla ilgisi olduğunu düşündürttü.

İddilar, yıllar önce paylaşılan bir görseldeki yazıdan geliyor

Bu teoriye göre, listelenen ürünlerin stok tutma birimine verilen isim olan SKU kodunu Rus arama motoru Yandex’e yazarak genç kızların fotoğraflarına ulaşılabildiği düşünülüyor. Tom Hanks’in yıllar önce paylaştığı bir görselde ise tebeşirle yazılmış "SRC USA" ifadesi yer alıyordu. Bazı Twitter kullanıcıları, Meksika gibi ülkelerde SKU’dan önce “SRC USA” yazılıp sonra kod yazıldığında da benzer görsellerin geldiğini söylediler.

Elbette genele baktığımızda bu yaşananların Tom Hanks’le bir ilgisi var mı bilmiyoruz, ancak pek çok komplo teorisyeni, Wayfair olayının Hanks’in yıllar önce paylaştığı görselle bir ilgisi olduğunu düşünüyor. Hanks’in temmuz 2016’da paylaştığı fotoğrafta, yere düşmüş bir eldiven bulunuyordu. “Çak bir beşlik!” başlığıyla paylaşılan fotoğrafın yanında ise tebeşirle yazılmış “SRC USA” yazısı görülüyordu.

Wayfair iddiaları reddetti

Çocuk kaçakçılığı ve satışı gibi kan donduran bir iddia ile gündeme gelen Wayfair, bu iddiaları reddetti. Bu iddiaların gerçek olmadığını söyleyen şirket, bu ürünlerin yanlış fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplar olduğunu söyledi. Firma, yüksek fiyatlara satılmasının yanlış olduğunu kabul ederek, ürünleri yeniden adlandırmak üzere siteden kaldırıldığını duyurmuştu.

Görünen o ki Wayfair ve beraberinde pek çok isim, önümüzdeki günlerde daha fazla konuşulacak. Tüm temennimiz, bu kan dondurucu olayların bir tesadüf olması ve gerçeği yansıtmaması yönündedir. Yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.