İndirim dönemlerinde çok sayıda ürünü sizle buluşturduk. Şimdi de kişisel olarak aldığımız ürünleri deneyimlerimizle birlikte size aktarıyoruz.

Oldukça çetrefilli geçen ve birbirinden farklı ürünlerin karşımıza çıktığı 2023 yılına veda ediyoruz. Kimilerinin bitmesi için can attığı, kimilerinin de anılar biriktirdiği bu yılın sonları, her yıl olduğu gibi indirim dönemlerine sahne oldu. Biz de her gün güncellenen farklı indirim listelerimizle bunları destekledik ve kampanyalı ürünleri sizlere ulaştırdık.

Peki perdenin diğer tarafında, Webtekno ekibi olarak biz 2023’te hangi ürünleri alıp kullandık? Editörlerimizden video ekibine, grafik tasarımcılarımızdan sosyal medya ekibimize kadar ekibin 2023 yılında satın alıp beğendiği ürünleri, bu içerikte linkleri ve kendi kişisel yorumlarımızla birlikte sizinle buluşturuyoruz.

İçeriklerden ziyade Webtekno’nun yönetim tarafında görebileceğiniz Sertaç Tuzcuoğlu:

Kendisi, ambiyans yaratmak isteyen fakat yüksek fiyatlardan çekinenler için Govee’nin TV LED arka plan aydınlatmasını öneriyor. Televizyonun çevresinde hoş bir görüntü oluşturan bu ürün, ışık kontrollerini sağlayabileceğiniz bir mobil uygulamaya da sahip. Fiyat tarafında ise hem fiyatının ötesinde performans sunuyor hem de aynı ligdeki rakiplerinden ucuz olmasıyla dikkat çekiyor.

Kendisinin bir diğer ürün önerisi ise Apple Watch SE oldu. Temel ihtiyaçlarınızı üst seviyede görebilen bu akıllı saat, temel seriden birkaç özelliğin kırpılmasıyla “giriş seviye için harika bir akıllı saat” olarak karşımıza çıkıyor. Eğer kırpılan özellikler sizin için kritik değilse kesinlikle temel seri için binlerce lira fazladan ödemenize gerek yok.

Son ürün önerisi ise Phillips’in MG3720/15 modeli. Kendisi için en öne çıkan özellikleri ise bıçak kalitesi ve başlıkların yıkanabilir olması olmuş.

Özgün içerik ekibinin başında yer alan Erkan Ceylan’dan da 2 adet ürün önerisi var:

Bunlardan ilki 2. nesil Apple AirPods Pro. Kendisinin deneyimi ise şu şekilde:

“Alırken çok düşündüm pahalı olduğu için ama aldıktan sonra “iki katı olsa yine alırdım.” dedim. benim gibi sık sık kalabalık ortamlarda bulunanlar için kusursuz. Noise cancelling de ses kalitesi de çok iyi. Temmuzda 6.779 tlye almıştım, şimdi 7.635 TL.”

Bir diğer ürün önerisi ise kişisel bakım kategorisinden. Orada da Braun’un BT3222 modeli var. Ürün deneyimi ise şu şekilde:

“Bu gibi kişisel ürünlerde sadece Braun kullanıyorum yıllardır. hem sessiz hem de kesimi çok iyi. Ayrı ayrı başlık takma derdi de yok, çevirerek numara seçilebiliyor. Fiyatı da gayet iyi, 2 bin küsur TL olan versiyonlarına hiç gerek yok.”

YouTube kanalımızda sık sık gördüğünüz Melihcan Öruş ise ev sahibiyle daha sık görüşmesini sağlayan bir hoparlör öneriyor.

Harman Kardon Onyx Studio 8 modelini öneren Melih, ürünle olan deneyimini şöyle anlatıyor:

apartman yöneticisiyle kavgalıyım ama olsun, müthiş bir ses kalitesi var kendisinin, gerçekten stüdyo seviyesinde. Ayrıca hem TV ile hem de “50W'lık bir hoparlör ve ses yüzündenama olsun, müthiş bir ses kalitesi var kendisinin, gerçekten stüdyo seviyesinde. Ayrıca hem TV ile hem de laptop ve telefonla eş zamanlı bağlanarak kullanıyorum. Şimdiye kadar aynı anda 3 cihaza bağlı olmasına rağmen cihaz geçişleri çok başarılı.”

Ev sahibine sabır, Melih’e de keyifli dinlemeler dileyerek bir sonraki ürün önerimize geçelim.

Özgün içerik yazarlarımızdan Gökçe; bir kulaklık, bir de oyuncu bilgisayarı satın alıp memnun kalmış.

HP Victus 16 - R0052N modeli, Gökçe’nin tercih ettiği oyun bilgisayarı olmuş. 13. nesil i5 işlemci, RTX 4050 ve 144Hz ekran, ilk bakışta göze çarpan özellikleri diyebiliriz. Kendisinin kullanıcı yorumu ise şu şekilde:

“Şu ana kadar zorlandığı bir oyun görmedim, ek olarak tasarımı epey hoş. Bir de yetkili mağazalardan alınırsa içinde 1 aylık Xbox game pass bile geliyor. Fan sesi normal kullanımda yok denecek kadar az. Hatta bazen ağır oyunlarda bile fan son hızda çalışmıyor, baya baya zorlamanız lazım yani.”

Kulaklık tarafında JBL’in tasarımıyla dikkat çeken Wave 100TWS modelini tercih etmiş. Kapaksız bir tasarıma sahip bu kulaklık hakkında Gökçe’nin yorumları şu şekilde:

JBL Wave 100TWS Bluetooth Kulaklık, tam bir fiyat performans kulaklığı. En büyük artısı kulaklıkları yerleştirdiğimiz esnada mıknatısla haznesine yerleşmesi. Böylece düştüğünde kulaklığım kaybolacak endişesi olmuyor çünkü düşmüyor kolay kolay. Ek olarak ses kalitesi ve şarjı fiyatına göre oldukça iyi. JBL'in popüler olan kafa üstü kulaklıklarıyla yarışır seviyede. Şarjı da çooook uzun bir süre gidiyor (4 saat aralıksız kullandığım oldu).”

Bir diğer özgün içerik yazarımız Asude Asar, telefonla konuşmak için bu kulaklığı almak isteyenler için görüşme performansının pek de iyi olmadığını söylüyor. Almayı düşünenler için not düşmüş olalım.

Asude demişken, gelin bir de onun ürün önerilerine göz atalım.

İlk ürünümüz kulak üstü kulaklık kategorisinin en çok dikkat çeken ürünlerinden olan Anker Soundcore Life Q30. Ben sizi teknik detaya boğmadan Asude kendi deneyimini anlatsın.

“Ürünün app'ini yükleyince ortama göre çeşitli modlar arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. Hem müzik dinleyeyim hem de dışarıda olup biteni dinleyeyim de diyebiliyorsunuz, toplu taşımadayım ona göre bi ayar çek de diyebiliyorsunuz, noise cancelling açılsın müzikten başka bir şey duymayayım da. Elinizi üstüne pıt pıt vurunca da modlar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca ses kalitesinden bişi eksilmiyor her modda çok başarılı.”

İkinci ürün önerisi ise Logitech’in minik ve tatlı M350 Pebble mouse serisinden. Kablosuz olmasıyla ve küçük boyutuyla avantaj sağlayan ürünün deneyimini Asude’den dinleyelim:

“Düz olması başta tereddüte düşürmüştü fakat el kolayca alışıyor çok memnunum. Sessiz çalışmasının yanı sıra pili de çok uzun süre gidiyor. Renkleri de birbirinden tatlış”

YouTube tarafının bir diğer sevilen yüzü Koray Kutun:

Kendisini zaten sürekli ürün inceleyip deneyimlerini anlatırken görüyorsunuz. Bu yüzden bu içerik için ürün önermesi de pek zor olmadı. İlk olarak Phillips’in 2000i hava temizleyicisini öneriyor. Deneyimi ise şu şekilde:

“Biraz pahalı bir ihtiyaç gibi gözükse de kullanmaya başladıktan sonra evinizin tüm atmosferi değişiyor. Evinizdeki sigara kokusunu ve evcil hayvan kokusunu büyük ölçüde azaltıyor.”

Tesadüfe bakın, kanalda ürünü inceleyen de kendisi olmuş. “Buna gerçekten gerek var mı?” diye düşünüyorsanız üstteki videomuza göz atmayı unutmayın.

İkinci ürün önerisinde ise Koray, Razer’ın Naga Pro oyuncu mouse’una yer veriyor. Dışarıdan bakıldığında amacını anlamakta zorlanabileceğiniz bu mouse’u kendisi şöyle anlatıyor:

“Oyuna göre takıp değiştirilebilen makro tuşlarıyla daha fonksiyonel bir deneyim sunuyor. Örneğin World of Warcraft gibi bir oyun için 9 tane makro atayabilir ya da CS2 oynuyorsanız sadece 2 tuşlu parçayı kullanabilirsiniz.”

Hem haber hem de özgün içerik tarafında ismine rastlayabileceğiniz Erkan Budak’tan da iki ürün önerisi var.

İlki, mıknatısı sayesinde istediğiniz yere yapıştırırken pilinden endişe duymanıza gerek bırakmayan bir lamba. Erkan’ın lamba hakkındaki yorumu ise şöyle:

“Mutfak tezgâhının altına yapıştırdım, davlumbaz ışığı effect. Pil ile uğraşmıyorum ve şarjı da idare ediyor. ayrıca mıknatıslı olduğu için söküp başka yere de takabiliyorum.”

Bir diğer ürün önerisi ise listede daha önce de yer alan Apple Watch SE. Onun hakkındaki yorumu da bu şekilde:

“Serinin diğer ürünleri bana pahalı geldiği için SE almak istedim ve pek çok ihtiyacımı karşılıyor. fiyatı daha düşükken almıştım ama.”

Bir diğer özgün içerik yazarımız Oğuzhan Yılmaz, bir oyuncu bilgisayarı önerisiyle karşımızda.

Ben sizi HP Victus 15-FA1035NT hakkında teknik detaya boğmayacağım. Bu modeli tercih eden Oğuzhan, şu doyurucu yorumuyla soru işaretlerini giderecektir:

“Hem oyun için hem de ofis veya iş için tam bir fiyat performans bilgisayarı. Piyasadaki diğer oyuncu bilgisayarlarına nazaran çok sade ve şık bir tasarıma sahip. İçerisinde i5 13500H işlemci ve RTX 4050 ekran kartı bulunuyor. RTX 4050 gücü ile tüm oyunları ultra kalitede oynayabiliyorsunuz. Ayrıca NVDIA'nın RTX 40 serisinine getirdiği DLSS 3.5 Frame Generation teknolojisi ile de yeni çıkacak oyunlarda FPS artışı kazanabiliyorsunuz. Şarjı 2-2.3 saat dayanıyor ve hızlı şarj özelliğine de sahip olmasından 25-30 dakika içerisinde tekrar %100 yapabiliyorsunuz. Bunun dışında 15,6 inçlik 144hz Full HD IPS ekrana sahip. Görüntü canlılığı güzel. Tek eksisi bu devirde 720p kameraya sahip olması.”

Hem özgün içerik hem de gündem haberlerini sizlere ulaştıran Emre Ömer Zehir, klavye ve mouse arayanlar için ürünler öneriyor.

Bunların ilki, SteelSeries Apex Pro TKL. Bu klavyenin kablosuz olması, diğer avantajlarının yanında sadece bir fragman gibi. Almayı düşünüyorsanız yine kendisinin yazdığı inceleme yazısına da kesinlikle göz atmalısınız. Kısa bir demeç isterseniz de kendisi; “İstediğim gibi görev atayabildiğim tuşları var, yazarken aradığım tuş hassasiyeti var, oyunlarda da canavar, daha ne olsun.” şeklinde klavyeyi yorumluyor.

Mouse tarafında ise tercihini Logitech’den yana kullanan editörümüz, model olarak da sessiz olmasıyla öne çıkan M220’yi tercih etmiş. Yorumu ise şu şekilde:

“Ofis kullanımı için aldığım bir fare, gayet sessiz, gayet yeterli bir fiyat performans canavarı. Kullanımı da oldukça yumuşak, bu fiyat aralığındaki diğer fareler gibi sol tıklamak için aşırı güç kullanmak gerekmiyor.”

Özgün içerik tarafında kendisini görebileceğiniz Burak Atik’ten de kullanıcı deneyimiyle sabit iki adet ürün önerisi var.

Bunların ilki, Lenovo’nun Lecoo DS108 modelli soundbar’ı. Burak’ın Bluetooth ve AUX seçenekleriyle gelen ürünle yaşadığı deneyim şu şekilde:

“Bluetooth, aux ses giriş, usb gibi birçok şekilde hem bilgisayar hem de TV için kullandığım bir ürün. Hiç ağır da değil. Şarjı da çok uzun gitmese de günlük olarak gece şarja bıraktığımda sorun olmuyor.”

Burak, bir diğer ürün tercihini Razer klavyelerinden yana yapmış. Tercih ettiği model ise Ornata V3 X. Sade bir tasarımla gelen klavye hakkında Burak’ın yorumları şu şekilde:

“Bunu halen değerlendirme aşamasındayım ama kullanmaya başladığımdan beri en sevdiğim özelliği bilek desteği oldu. Yeni teknoloji bir elektronik klavye olarak tanıtılıyor, şimdiye kadar herhangi bir sorununu görmedim. Arkasındaki bağlantı kablosunu sola, ortaya ve sağa sıkıştırmak için yuvalar yapmışlar, bir nebze kablo düzenine yardım ediyor.”

Müziği sadece dinlemekle yetinmeyenler için özgün içerik ekibimizden İsmail Balcı’nın iki ürün tavsiyesi var.

İlki, tipik hoparlörlerimizden kat kat üst seviyede detay sunan Kali Audio Lp-6 V2 6,5 Aktif Stüdyo Monitörü. Ürün hakkındaki yorumu şu şekilde:

“Doğru kullanımda; yüksek ses seviyesinin yanı sıra bas, tiz ve aklınıza gelebilecek her ses frekansını doğru bir şekilde duymanıza olanak tanıyor. Ses monitörleri genelde pahalı cihazlar ama ucuz versiyonlarıyla da karşılaşabiliyoruz. Fakat bunlarda doğru ses duymak oldukça zor ve fiyatının ucuz olmasından kaynaklı olarak kullandıkları sürücüler de pek iyi değil. Başlangıç ve orta seviye için en iyi modellerden biri olarak biliniyor. Çoğu ev stüdyosunda ve normal stüdyoda da karşılaşmak mümkün.”

Diğer ürün önerisi ise bu monitöre nazaran, komşularıyla arasını daha iyi tutmasını sağlayacak türden bir kulaklık. Fakat bildiklerimizden oldukça uzak olan bu model, TRUTHEAR x Crinacle Zero:RED ismiyle geçiyor. Alışılmadık tasarımları, kaliteli malzemeleri ve gelişmiş sürücüleriyle gelen bu modeller hakkında İsmail’in yorumu şu şekilde:

“Müzik prodüksiyonu veya mix & mastering ile uğraşanların oldukça hoşuna gidecek bir ürün. ''Benim ses monitörü alacak kadar bütçem yok'' veya ''Komşular var. Yüksek ses seviyelerine çıkamam.'' diyenler ilk olarak referans kulaklıklara yöneliyorlar. Dışarıda gezerken normal 3,5mm jak girişi ile de kullanabilirsiniz. Fakat ses kartıyla kullanırsanız daha doğru ses alırsınız. Fiyatının muadillerine göre bir hayli uygun olması ve bulundurduğu kaliteli sürücüler ile bu yıl alıp en memnun kaldığım ürünlerden biri.”

Ekibimizi şöyle bir turladıktan sonra, bu yazıyı hazırlayan ‘benim’ 2023’te aldığım ve memnun kaldığım ürünlere bakalım.

Ben 2023’te; Razer Basilisk X Hyperspeed mouse’unu, Logitech MK295 setini ve MSI 27” G272PQF monitörünü satın aldım. Lafı uzatmadan deneyimlerimi anlatayım.

Razer Basilisk X Hyperspeed’in Ergonomik bir tutuş hissi var, switch'leri kaliteli hissettiriyor, ve en önemli artısı; hem 2.4 Ghz dongle hem de bluetooth desteğiyle geliyor. 16K DPI'a kadar çıktığı için herkes kendine göre bir aralık bulacaktır.

Fakat hafif mouse seviyorsanız, kendi ağırlığının üzerine 1 adet pili de eklediği için şarjlı olanlara yönelmek gerekebilir. Ben hafif de olsa ağırlık sevdiğimden benim için 10 üzerinden 10 bir cihaz. Ayrıca sade (ışıksız) olmasını beğeniyorum.

Eksi yönlerine sadece ağırlığını ve kablo ile çalışmamasını söyleyebilirim fakat ilki kişisel bir durum. Elinizi yoracak bir mouse değil fakat hafif de denemez. Kablo konusunda da şöyle bir artısı var; pili bitmeye yakın olduğunda led'i kırmızı yanarak sizi uyarıyor

Logitech MK295’e gelirsek, Benim kafa dağıtma aktivitelerim de işim de bilgisayarda. Fakat şöyle bir durum var ki ben geceleri sık sık iki kardeşim uyurken de bu ikisinden birini yapabiliyorum. Bu sebeple kırmızı veya kahverengi sessiz switch'lere sahip mekanik klavyelere yönelmek istemiştim. Fakat onlar da yeterince sessiz gelmeyince MK295'e şans verdim ve hiç pişman değilim. Eğer birileriyle aynı odada kalıyorsanız veya arkanızda biri uyurken sık sık bilgisayarda olmanız gerekiyorsa hem sessiz hem de kaliteli olan bu klavyeyi öneririm.

İçinden çıkan USB dongle'ı hem klavye hem de fareyi bağlıyor, ikisinin ayrı aparatları yok. Oyun oynarken de yazı yazarken de Photoshop gibi programlarla uğraşırken de oldukça konforlu bir deneyim sunuyor. Şu anda bu klavye ve üstte bahsettiğim Razer mouse'u kullanmaktayım ve muhtemelen ikisinden birine bir şey olması durumunda yine aynı modellerden almayı düşünürüm.

Klavyenin benim için tek eksi yönü, bluetooth desteğinin olmaması. Ayrıca şarjlı olmadığını, ince pillerle çalıştığını da belirteyim. Üzerindeki On/Off switch'i pil ömrünü daha da uzatacaktır fakat tamamen açık kalsa bile uzun zaman ayakta kalabiliyor. Eğer benim gibi bu ikiliyi kullanarak kombo yapmak isterseniz şarj edilebilir pilleri veya yedek pilleri hazırda tutmanızda fayda var

MSI G272QPF, bu yılın yıldızı oldu benim için. Saatlerce araştırma yapmadan, 3-4 ürünü yan yana koymayıp gözüm kapalı satın aldığım tek teknolojik ürün olan bu monitörün hiçbir eksisini görmedim.

HDR desteği, IPS paneli, (OC ile) 170 Hz tazeleme hızı, 27 inçlik boyutu, pivot kullanma seçeneği, yükseklik ve sağ sol ayarını yapabilmemizi sağlayan sağlam ayağı ve sade duruşuyla bu yıl aldığıma en çok memnun olduğum ürün oldu.

Bizim 2023’te alıp memnun kaldığımız ürünler bu şekildeydi. Ürünleri satın almak isterseniz her ürünün ardından yerleştirdiğimiz linkler yoluyla bunu yapabilirsiniz. Kendi önerilerinizi de yorumlarda deneyiminizle birlikte paylaşmayı unutmayın.

