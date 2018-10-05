WHFR 1: İzlemeyenin Arkasından Ağlayan 10 Bilim Kurgu Filmi

Bu reçetede yer alan her şeyi tüketmek zorunda değilsiniz. Zira biz ilaç yazmıyor, ancak alfabedeki tüm vitaminler kadar gerekli seyr-i sefa zevki veren; izlemeyenin peşinden sopayla değil, uzay mekiği kaskıyla koşulan filmleri listeliyoruz. O yüzden hazırsanız başlıyoruz, hoş geldiniz.

Bilim kurgu, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana insanlar fark etmese de var olan bir kavram. Bilimin kelime köküyle bu düşünceyi çok basit bir şekilde açıklayabiliriz.

Bilimin birikimli ve düzenli bilgi yığınlarından oluştuğunu biliyorsak, yanına kurgu kelimesini getirince her şey ortaya çıkıyor. Bilim kurgu, var olan bilgilerin kurgulanmış halini ifade ediyor. Bir başka deyişle, bilimden her zaman bir adım ötede, hatta bilimin kendisine de yön bile verebiliyor. Neyse bu kadar sıkıcılık yeter.

İlk serimizde, çok sevdiğimiz teknoloji dünyasıyla bilim kurgunun yiğitliğini harman eden, yapımda emeği geçen herkesin(!) Einstein’in torunu, Tesla’nın görümcesi gibi akraba torpillerine sahip olduğu 10 filmi listeliyoruz.

(Arada izledikleriniz çıkabilir, izlemeyenleri mazur görün)

10. The Man From Earth / Dünyalı:

Ağır bir dozla listeye başlıyoruz. İzleyen çoğu insanın sona doğru bir hallere girdiği, tek odada 8 kişiyle geçen bir film. Zerre görsel efekt yok ama bitince uyku kaçıran bir senaryosu var. Uykusuzluğunuz korkudan değil, filmin çıkardığı bilişsel yolculuktan kaynaklandığını söyleyelim. Bu arada yapımcıları, filmi torrent üzerinden kendi elleriyle paylaştılar, YouTube'da da var.

9. Edge of Tomorrow / Yarının Sınırında:

Bu film hakkında söylenecek çok şey yok. Listede yer almasının nedeni bilim-kurguyla aksiyonu sevenlerin gönlünü almak. Yine de Tom abimizin son yıllarda yer aldığı en başarılı filmlerden birisi. Çerezlik niyetine gelsin.

8. Pan’s Labyrinth / Pan’ın Labirenti:

Çektiği filmlere kendi adını verse kapalı gişe yapacak yönetmen Guillermo del Toro’nun efsanesidir. Kitap gibi olmasına rağmen, iddialı bir gerilim kadar aklınızı alabilir. Kabuslar ve tuhaf rüyalar niyetine, hayatınızda birkaç doz kullanınız. Karnınız çok da tok olmasın.

7. Donnie Darko / Karanlık Yolculuk:

Aslında bilim kurgu filmi demek için biraz zorlanılan bir yapım. Bunun nedeni son derece özgün olması. Hani bazı ilaçlar gribinizi geçiremez, sonradan aldığınız bir ilaç çok işe yarar ya; bu film de öyle bir hava var. Eczacınızdan isteyiniz!

6. Children of Man / Son Umut:

Listede bir de kıyamet senaryolu bir film bulunsun isterken, Arif’in attığı gölü bulduk. Arif, dünyada kalan son erkek bebeğin adıydı. Manchester yoktu, çünkü o dünya çok geride kalmıştı. Arif, kurtuldu mu? İzleyin görün.

5. I, Robot / Ben Robot:

Henüz robotların dünyayı ele geçireceğine yönelik senaryolar çok klişe değildi. Sonra şimdinin YouTuber’ı Will abimiz, bu minvalde bir filmle karşımıza geldi. Yapay mıydı tüm zekalar, yoksa insan mıydı o robotlar? Bizce her ikisi de... Güzel film, çirkin olsa burada işi ne!

4. Arrival / Geliş:

Hocam şimdi bu uzaylı meselesi de çok sıkan bir konu, öyle değil mi? Arrival için geçerli değil. Bazı izleyiciler için sonu çok sıradan olsa da anlatmaya çalıştığı şeye en uygun finali yapıyor: İletişim, her şeyin başlangıcıdır ve günün kazananı her zaman anlayışlı taraf olacaktır. Gün derken, zaman ya da mekan algınız şaşırabilir, dikkat.

3. Artificial Intelligance / Yapay Zeka:

Her şeyin üzerinden çok suyun aktığı bir zamanda; bir çocuğun gözünden, bambaşka bir dünya izleyeceksiniz. Zaten bilim kurgu seven biriyseniz yine de tekrar izlemek istersiniz. Yüzyıllara yayılan bir öykünün, çocuksu masumiyete sahip bir yapay zekaya ne faydası var ki?

2. Interstellar / Yıldızlararası:

Çoğunluk için tüm zamanların en iyi bilim kurgu filmidir. En iyinin kim olduğunu merak etmeden sinemanın büyüsüne kapılanlar içinse vazgeçilmezdir. Muhtemelen bir defa izledikten sonra, hayatınız boyunca tekrar tekrar izleseniz sıkılmayacaksınız. İnsanoğlunun yabancı dünyalara yolculuğundaki yalnızlığı, yüzünüze tokat gibi çarpacak.

1. 2001: A Space Odyssey / 2001: Uzay Macerası:

Tam 50 yıllık bir destan. Bu film, listede yer alan çok sayıda filme ilham kaynağı olmayı başaran bir filmdir. Bilim kurgu sinemasının atası olduğu söylenir, boşuna değildir. Günde bir defa, film içerisinde geçen herhangi bir sahneyi hatırlasanız yeter. İnsanoğlunun aleti keşfinden, uzaydaki ölümcül macerasına kadar uzanan bir masal izleyeceksiniz.