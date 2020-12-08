Her yıl Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü (COMPEC) tarafından düzenlenen Bilişim Ödülleri için bu yılın adayları belli oldu ve oylama süreci başladı. Toplam 20 dalda verilecek ödüllerde Webtekno ve Masomo’nun mobil oyunu Kafa Topu 2 ödüle aday gösterildi.

Türkiye’de bilişim sektörü ve eğitim dünyasını her yıl bir araya getiren en köklü etkinliklerden Boğaziçi Bilişim Ödülleri, bu yıl pandeminin etkisi ile ilk kez dijital olarak düzenlenecek. Ancak oylama aşamasının heyecanı aynı şekilde devam ediyor.

Webtekno olarak, Yılın En İyi Teknolojik İçerik Sitesi dalında bu yıl da aday gösterildik. Siz değerli okurlarımızın oyları ve COMPEC jurisinin değerlendirmeleri ile daha önce 5 kez kazandığımız Boğaziçi Bilişim Ödülleri’nin bizler için anlamı çok büyük. Ayrıca şu sıralar Basketball Arena’da son çalışmalarını yapan Masomo’nun mobil oyunu Kafa Topu 2 de En İyi Yerli Dijital Oyun kategorisinde aday olarak gösterildi.

Boğaziçi Bilişim Ödülleri’nde 20 farklı dalda favori adayınıza oy verebilirsiniz:

Buradan açacağınız sayfada "Hemen Oy Kullan" botununa dokunup oy kullanmaya başlayabilirsiniz.

Her dalda 5 ya da 6 adayın yer aldığı Boğaziçi Bilişim Ödülleri bu yıl, alt sektörlere daha özel ya da daha genel olarak düzenlenmiş kategoriler ile karşımıza çıktı. Ödüller verilmeden önce son değerlendirme COMPEC jurisinin elinde olacak. Bu aşamada halk oylaması sonuçlara %75, juri değerlendirmesi ise %25 oranında etki edecek.

Boğaiçi Bilişim Ödülleri nedir?

Her yıl Türkiye’deki bilişim alanında değer üreten kişi ve firmaların halk oylaması ve juri görüşü ile takdir edildiği Boğaziçi Bilişim Ödülleri, 50’den fazla Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin gönüllü çalışmaları ile hayat buluyor. Adaylar, üniversitenin bilişim kulübü olan COMPEC bünyesindeki özel ekip ve juri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda belirleniyor. Boğaziçi Bilişim Ödülleri’nin resmi Instagram hesabına da buradan ulaşabilirsiniz.