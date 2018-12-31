Yılın son anket sonuçları belli oldu, Webtekno takipçileri Türkiye’deki sinema sektöründe tüm tartışmalar sürerken 2018’in en iyi yerli filmlerini seçtiler. Gelin hep birlikte seçilen filmlere göz atıp, anket sonuçlarını analiz edelim.

Türkiye sinema sektörü yapımcılar ve dağıtımcılar arasında gelir odaklı bir tartışmayla sarsılıyor. Yerli sinemanın en köklü yapımcıları, ülkemizde hizmet veren en çok salona sahip dağıtımcılarla, filmlerden elde edilen gelirleri ve bilet fiyatlarını masaya yatırmak üzereler. Bu tartışmada, sinemanın en önemli faktörlerinden olan izleyicilerin yeri çok önemli.

Görünüşte yapımcılar, izleyicilerin daha uygun fiyatlara daha kaliteli filmler izlemesini istiyorlar. Dağıtımcılar ise sinema sektörünün ticari yönünü temsil ediyorlar. İzleyiciler, tartışmanın pasif görünen en büyük karar otoritesini oluşturuyorlar. Gündem, bu şekildeyken Tek Soruluk Dev Anket köşemizde 2018’de vizyona giren en iyi filmi takipçilerimize sorduk.

28 Aralık 2018 Cuma günü başlayan anketimize yılın son hafta sonu boyunca 6560 kişi katılım sağladı.

IMDb’de 6.0 ve üzeri puan almış 25 filmi listelediğimiz ankette “2018’de Çıkan En İyi Yerli Film Sizce Hangisi?” sorusuna yanıt aradık. Webtekno takipçilerine göre yılın en iyi 10 filmi şu şekilde sıralandı:

Müslüm (%24)

Arif v 216 (%21)

Börü (%14)

Şampiyon (%11)

Ölümlü Dünya (%7)

Ahlat Ağacı (%6)

Deliler: Fatih’in Fermanı (%4)

Kelebekler (%3)

İyi Oyun (%3)

Hadi Be Oğlum (%2)

Anket sonuçları, komedi ve dram ikilisinin Türk izleyiciler tarafından ne kadar sevildiğinin bir kanıtı daha oldu. Bunun dışında izleyicilerin gözünden kaçan çok sayıda kaliteli yapımın da olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle oyların sadece %5’lik kısmını paylaşan 15 film arasında, eminiz ki ilk 10’a giren filmlerden bile daha kaliteli vakit geçirmenizi sağlayacak, daha çok şey öğretecek eserler var.

Şimdi gelin sonuçlarla ortaya çıkan ilginç detaylara göz atalım.

Müslüm herkesi damardan vurdu:

Yılın en iddialı ve en çok beklenen yapımlarından olan Müslüm, bu beklentiyi karşıladığını bir kez daha ispatladı. Filmi izledikten sonra Müslüm Gürses dinlemeye başlayan insanların sayısında bile ciddi bir artış var. Film, gerçekten kaliteli bir biyografi, dram ve müzik antolojisi içeriyordu. Yönetmenler Ketche ve Can Ulkay, oyuncular (bilakis Timuçin Esen), senaristler ve görüntü yönetmenleri işlerini gerçekten iyi yaptılar. Bu da oyların neredeyse 4’te birini almasına neden oldu.

Not: Elbette katılımcılar arasında Müslüm’ü izlemiş ve diğer filmleri farklı nedenlerle izleyememiş okuyucularımız da var. Nitekim anketin devamında, daha küçük bütçeli işlerin nasıl yıldızlaştığını göreceğiz.

Cem Yılmaz’ın Arif v 216’sı komedinin kalesi oldu:

2019’da 4 farklı filmin gösterileceği iki vizyon tarihiyle karşımıza çıkacak Cem Yılmaz ve ekibinin, geçtiğimiz GORA ve AROG filmlerine yeni bir soluk getirdiği Arif v 216, komedinin kalesi oldu. Her ne kadar Yılmaz’ın hep aynı kadroyla iş yapmasından şikayetçi olan izleyiciler söz konusu olsa da oyların 5’te 1’inden fazlası bu filme verildi.

Börü’nün akılalmaz yükselişi:

Anketi yayınladığımız tarih olan 28 Aralık 2018, aynı zamanda Börü’nün vizyon tarihiydi. Listedeki en yeni film olmasına, anketin başladığı gün vizyona girmesine rağmen Börü, oyların %14’lük önemli bir kısmını almayı başardı.

Şubat 2018’de Star TV’de yayınlandıktan sonra Blu TV bünyesinde bir internet dizisi olan Börü, 6 bölümden oluşan soluksuz bir macera sundu, finaliyle sinema filmi bağlantısı da kesinleşmiş oldu. Hafta sonu boyunca filmi izleyenlerin bir kısmı, oylarını Börü’den yana kullandılar.

Şampiyon ve daha fazlası:

Yine yılın en sevilen yapımlarından birisi Şampiyon, bu kez spor alanında karşımıza çıkan biyografik hikayeyi bizlere anlattı. Eğer 90’lı yıllara damga vuran bu hikayeyi, efsane Jokey Halis Karataş’ın öyküsünü izlemek istiyorsanız, Şampiyon’u kesinlikle öneriyoruz.

Kadrosuyla ve afişleriyle bile yüzlerde gülümseme yaratan Ölümlü Dünya, sadece sinema salonlarında değil, film vizyondan indikten sonra da konuşulmaya devam etti. Anket sonuçlarında 5. sırada yer alan yapım, Arif v 216’dan sonra yılın en iyi ikinci komedi filmi oldu. Komedi yapmak, bu alanda farklı şeyler sunmak gerçekten zordu, Ölümlü Dünya bunu başardı.

Ayakta alkışlanan Ahlat Ağacı ve ilk 10’daki tek tarih filmi Deliler:

Nuri Bilge Ceylan filmleri, küresel çapta ciddiye alınan, modern Türk sinemasının uluslararası boyuttaki en büyük sembollerinden. Nitekim Türkiye’deki izleyicilerin bu filmlere alışması, Ceylan’ın işlerine gereken ilgiyi göstermesi uzun sürdü. Ahlat Ağacı, gerek oyunculukları ve gerek hikayesiyle, yılın en etkili drama filmlerinden birisi olmayı başardı.

Ahlat Ağacı’nın ardından Deliler: Fatih’in Fermanı filmi yer alıyor. Yapım listedeki tek tarihi film olmasıyla göze çarparken, aynı zamanda IMDb gibi platformlarda yer alan puanlamaların aksine ilk 10’a girmeyi başarıyor.

Kelebekler, bağımsız sinemanın ve özgün hikayelerin sembolü oldu:

Her ne kadar oyların %3’ünü almış gibi görünse de Kelebekler, yılın en iyi filmlerinden birisi olarak gösteriliyordu. Sundance Film Festivali’nde aldığı övgüler, yapımı dünyaya duyurdu. Son derece kısıtlı bir bütçeyle çekilmesine rağmen, sinema başarısı büyüktü. Az sayıda salonda gösterildi, çok sayıda izleyiciyi kendisine çekmeyi başardı.

Kelebekler’in ardından listede, dünyanın ilk e-spor filmi olma özelliği taşıyan İyi Oyun yer aldı. Bir gençlik filmi yapısıyla ana karakterin yükselişini e-spora bağlayan yapım, bu özgünlüğünün karşılığını almışa benziyor.

İlk 10’un son sırasında ise bir drama şaheseri olan, Kıvanç Tatlıtuğ’un harikalar yarattığı, hikayesiyle can damarınızdan vuracak Hadi Be Oğlum var.

Oyların %95’i listemizde yer alan 25 film arasından bu ilk 10’a verildi. Geriye kalan %5’lik kısım, listede %1 ya da %0-1 arasında oy oranına sahip olan şu filmlere verilen oyları ifade ediyor:

Cebimdeki Yabancı

Sofra Sırları

Direniş: Karatay

Kaybedenler Kulübü: Yolda

Manyak

Sibel

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

Deniz ve Güneş

İki İyi Çocuk

Aydede

Anons

Güvercin

Batlır

Bizi Hatırla

Hedefim Sensin

Bu 15 filmin hepsini bir öneri olarak düşünebilir, izleme listenize ekleyebilirsiniz. Her ne kadar izleyiciler tarafından az bilinseler de her birisi Türk sinemasının 2018 başarı karnesinde yerini alan en iyi filmlerden oldular.

Önümüzdeki cuma günü yeni bir ankette görüşmek üzere, iyi seyirler.

Tek Soruluk Dev Anket köşemiz, her hafta cuma günleri gündemdeki bir konu hakkında okuyucunun fikir sunmasına olanak tanır. Anketler, yayınlanan cuma gününü takip eden hafta sonu boyunca katılıma açık olurlar. Sonuçlar ve sonuçların detaylı analizi, her pazartesi günü Webtekno'da yayınlanır.