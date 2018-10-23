YouTube’daki kalitesiz içerikler yüzünden zevki uzay zamanda kaybolup keyfi kaçan izleyiciler için, Webtekno Trendler listesine devam ediyoruz. Bu hafta xxx konulu, en iyi 10 YouTube videosunu sizin için derledik.

İnsanların ilgi duydukları konular birbirleriyle farklılık gösterebilir, ancak YouTube Trendler listesine göre Türkiye’deki insanlar genelde dizi fragmanlarıyla, birbirinden saçma gereksiz içerikleri izliyorlar. Aranızda bu içeriklerden oldukça sıkılmış, izleyecek kaliteli içerik arayanların olduğunu biliyoruz. Gündemde olup dikkat çeken konular hakkında, üklemizdeki YouTube kullanıcılarının izlemesi gerektiğini düşündüğümüz 10 YouTube videosunu her hafta köşemize taşıyoruz.

YouTube’un algoritmaları yüzünden insanlara ulaşmakta güçlük yaşayan, birbirinden kaliteli 10 videoyu bu hafta sizin için derledik.

Çin, Türkiye ve İki Ülkenin Küresel İlişkiler / Atilla Yeşilada / Ekonomi:

Ekonomist ve finans danışmanı Atilla Yeşilada, kişisel YouTube kanalı üzerinden düzenli olarak ekonomi gündemini değerlendiriyor. Yorumları, incelenen konunun yapısı gereği kişisel olsa da kullandığı veriler, dünyanın her yerinde kabul görecek kadar kaliteli. Bu videoda, Çin’in Türkiye ve dünya ile kurduğu ekonomik ilişkileri hakkında kısa sürede rahatça bilgi edinebilirsiniz.

Neden Bazı İnsanlar Solak Olur? / ShockVoice TV / Bilgi:

ShockVoice TV, ilginç bilimsel tespitlerin derlendiği son videosuyla, insanların solak olma durumuna dair bilgilendirici bir açıklama getirmiş.

Öldüren Fıkra / Kamusal Mizah / Eğlence:

Geçtiğimiz yıl YouTube tarafından Değişim Elçisi olarak seçilen Kamusal Mizah kanalı, yeni videosunda, duydukça içimizi çöplüğe çeviren fıkraları yeriyor.

Güzel Şeyler Bizi Neden Mutlu Eder? / Kurzgesagt – In a Nutshell / Bilim:

Bu video her ne kadar Türkçe altyazı içermese de, İngilizceden mümkün mertebe anlayan herkes için gayet kaliteli bir içerik. Güzel şeylerin psikolojik etkisi üzerine oldukça keyifli bir video olmuş

Motivasyon ve Performans / BaBaLa TV / Yaşam:

Yazar Aşkım Kapışmak’ın konuk olduğu yeni BaBaLa TV videosunda, motivasyon ve performansın nasıl bir ilişki içerisinde olduğuna dair önemli anahtar bilgiler ediniyoruz.

Bırakmadılar Yaşayayım: Bölüm 2 Fragman / 140Journos / Belgesel:

Daha önce ilk bölümüyle Webtekno Trendler listesine dahil ettiğimiz Bırakmadılar Yaşayayım belgeseli, son ayların en başarılı haber ve analiz kanallarından 140Journos tarafından hazırlanıyor. İlk bölümde 33 yıl kadar haksız yere hapis yatan Mehmet C.’nin öyküsüne tanıklık etmiştik. Şimdi de bu uzun aradan sonra hayata nasıl uyum sağladığını izleyeceğiz.

Oyuncuların Doğaçlama Yaptıkları 7 Harika Film Sahnesi / Filme Gitmeden Önce / Sinema:

Filme Gitmeden Önce kanalı, usta oyuncuların sergiledikleri en iyi doğaçlama sahneleri derleyip, bize o sahnelerdeki detayları açıklıyor.

Ara Güler’in Müzesi / CNN Türk / Haber:

Ara Güler’in aramızdan ayrılmasından sonra, İstanbul’da kendi adına uzun süredir hizmet veren fotoğrafçılık müzesinin bir kısmını bu videoda görebilirsiniz.

Evrim Teorisi Çürütüldü mü? / Evrim Ağacı / Bilim:

Türkiye’nin en iddialı bilim yayıncılarından birisi olan Evrim Ağacı’nın kurucusu Dr. Çağrı Mert Bakırcı, evrim teorisine ilişkin tartışmaları değerlendiriyor. Bakırcı aynı zamanda bilimsel bilgi birikiminin nasıl çalıştığına dair oldukça faydalı açıklamalarda bulunuyor.

Bilgisayar Korsanları Hayatımızı Nasıl Mahvedebilirler? / Ruhi Çenet Videoları / Bilgi:

Son yıllarda artan siber güvenlik endişeleri üzerine Ruhi Çenet’in hazırladığı videoda, bilgisayar korsanlarının hangi tekniklerle nasıl hayatımıza sızdıklarını izliyoruz.