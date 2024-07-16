WhatsApp, farklı sohbet botlarıyla konuşmayı sağlayan AI Studio özelliğini tanıtırken özelliği bazı beta kullanıcılarına da açtı.

WhatsApp'ın Android versiyonunun 2.24.15.10 beta testlerinde AI Studio adlı yeni bir özellik ortaya çıktı. Henüz resmi olarak yayımlanmamış olan bu özellik, Google Play Beta Programı'na katılan bazı Android kullanıcılarına da açıldı. Bu özellik ile birlikte farklı sohbet botlarına erişim açılacak.

Aslında WhatsApp'ın içinde bir kişisel asistan olarak kullanabileceğimiz Meta AI yer alıyor. Bu yapay zekâ asistan uygulama içerisinde bazı görevleri yerine getirebiliyordu. AI Studio ise kullanıcılara, kendi ihtiyaçları için en uygun sohbet botunu seçme şansı verecek. Uygulama içerisinde "Bağlantıları Seç" ikonuna basıp sonrasında da "Yapay zekâ ile sohbetler" kısmına girerek bu sohbet botlarına erişmek mümkün olacak.

Veriler gönderilmeyecek

Kullanıcılar hem Meta'nın hem de üçüncü parti üreticilerin geliştirdiği sohbet botları ile sohbet edebilecekler. Bu yapay zekâ botları kişisel verileri toplamayacak, bireysel ya da grup sohbetlerinde paylaşmayacak, başka sunuculara taşımayacak.

Yine de Meta, kullanıcıların elle gönderdikleri yapay zekâ mesajlarını akıllı özellikleri geliştirmekte kullanabilecek. Böylece kullanıcılar ihtiyaçlarına hitap eden sohbet botlarıyla daha sağlıklı iletişim kurabilecekler. Ayrıca yapay zekâ botları, tercihlere veya aramalara göre tavsiyelerde bulunabilecekler. Bu özellik yakın zamanda kararlı sürüm olarak tüm kullanıcılara açılacak.