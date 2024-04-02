WhatsApp durumlarına yeni bir özellik geldiği ortaya çıktı. Bu yeni özellik, paylaşımlara kullanıcı etiketlemeyi mümkün kılacak. Özelliğin ne zaman yayımlanacağı belli değil.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için yeni bir özellik üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Uygulamanın 24.7.10.71 kodlu iOS beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik, kullanıcıların durum paylaşımları yaparken, bir kullanıcıyı etiketlemelerini sağlayacak.

Instagram gibi hizmetlerde bulunan hikâye özelliği, kullanıcıları etiketlememizi sağlıyor. Ancak WhatsApp'ın hikâyelere benzer özelliği, ne yazık ki böyle bir imkân sunmuyordu. Bugün ortaya çıkan bilgiler, bu durumun artık değişeceğini gözler önüne seriyor. Kullanıcı, yapacağı paylaşıma rehberindeki kullanıcılardan birini veya birkaçını etiketleyebilecek.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, gizliliği de ön planda tutacak. Kullanıcılar, bir durumda etiketlendiklerine ilişkin bildirim alacaklar ancak diğer kullanıcılar, böyle bir durumdan haberdar olmayacaklar.

WhatsApp, üzerinde çalıştığı yeni özellikle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin bir bilgi olmadığını belirtelim. Bu arada; özellik, bundan birkaç gün önce de uygulamanın Android beta sürümünde tespit edildiğini söyleyelim. Yani özellik hem iOS hem de Android ekosisteminde kullanılabilir olacak.