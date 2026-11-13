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WhatsApp Durumlarına Doğrudan Konum Paylaşma Seçeneği Ekleniyor

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WhatsApp, durumlarda fotoğraf veya video eklemeden konum paylaşmanın bir yolunu hazırlıyor.

WhatsApp Durumlarına Doğrudan Konum Paylaşma Seçeneği Ekleniyor
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

WhatsApp durumunda bir yer paylaşmak istediğinizde önce fotoğraf ya da video seçmeniz, ardından üzerine konum etiketi eklemeniz gerekiyor. Sırf adres göstermek için galeriden bir görsel bulmakla uğraşıyorsunuz. Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni araç, konumu tek başına paylaşmaya izin verecek.

Bunun için durum oluşturma ekranına “Konum” seçeneği eklenecek. Paylaşımda fotoğrafın yerini, yeşil bir işaretle seçilen noktayı gösteren harita kartı alacak. Mekânın adı ve açık adresi de kartın üzerinde bulunacak.

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WhatsApp Durumlarına Doğrudan Konum Paylaşma Seçeneği Ekleniyor
WA_NATIVE_LOCATION_STATUS_UPDATE_FEATURE_ANDROID

Konumu seçip durum olarak paylaşabileceksiniz

WA_NATIVE_LOCATION_STATUS_UPDATE_FEATURE_ANDROID

Yeni seçenek, Güncellemeler sekmesindeki durum oluşturma ekranında yer alacak. WhatsApp’a konum izni verdiyseniz uygulama bulunduğunuz yeri algılayıp ekrana getirecek. Başka bir adres paylaşmak istediğinizde ise adresi kendiniz yazabileceksiniz.

Tam konumunu paylaşmak istemeyenler, cihaz ayarlarından yaklaşık konum iznini seçebilecek.

Harita, durum ekranıyla sınırlı kalmayacak

Durumu görüntüleyen kişiler, ekranın üst kısmındaki düğmeye dokunarak haritayı tam ekran açabilecek. Böylece fotoğrafın köşesine eklenmiş küçük bir etiketi okumaya çalışmak yerine, paylaşılan noktayı harita üzerinde inceleyebilecekler.

Özellik Android’de geliştirme aşamasında. WhatsApp, kullanıma sunulacağı tarihi açıklamadı.

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