Whatsapp ile Yayılan Siber Saldırılar Tekrar Başladı

Geçtiğimiz senelerde yoğun bir şekilde kullanılan siber saldırı yöntemi, son zamanlarda tekrar artmaya başladı. Güvenlik uzmanlarının yaptıkları açıklamalara göre, Türkiye hedef olan ülkeler arasında yer alıyor.

Siber güvenlik uzmanları, Muddy Water ismine oldukça aşinalar. Bilmeyenler için ise hemen açıklayalım. Muddy Water, siber saldırılar gerçekleştiren, özellikle devlet kurumları ve şirketlerin mail adreslerini hackleyerek, zararlı yazılımların bulunduğu "Office" dosyaları gönderimi yapan bir hacker grubu. Kişiler mail adreslerine gelen bu dosyaları açar açmaz ise kurmuş oldukları sistem devreye giriyor ve bu yöntemle hedeflenen sisteme büyük zararlar verebiliyorlar.

Grup daha önce de farklı yazılımlar kullanarak çok sayıda sistemi hacklemişti. Bir süre sonra, siber güvenlik uzmanları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yöntemleri anlaşılmış ve karşı programlar geliştirilmişti. Son günlerde ise özellikle Avusturya, Afganistan, Pakistan ve Rusya gibi ülkelerde gerçekleştirilen yoğun siber saldırılara Türkiye de eklendi. Yetkililer, Muddy Water grubunun saldırı yöntemlerini geliştirdiklerini ve çok daha karmaşık yazılımlar kullandıklarını aktarırken, bilinmeyen kaynaklardan Whatsapp veya e-mail yoluyla gelen "word" dosyalarını kesinlikle açmamanızı öneriyorlar.

Saldırıların hedefinde olan ülkelerin jeopolitik konumları dikkate alındığında, grubun hedefinin çok daha ciddi zararlar vermek olabileceği düşünülüyor. Gelen mesajların içeriğinde, kişilerin özellikle dikkatini çekecek tarzda başlıklar yer alıyor ve önemli bilgiler içeriyormuş gibi gözüküyor. Biz de Webtekno ekibi olarak, bu günlerde tarafınıza iletilebilecek bu tarz paylaşımlara karşı daha özenli olmanızı tavsiye ediyoruz.