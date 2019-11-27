WhatsApp iOS Sürümüne 'Çağrı Bekletme' Özelliği Geldi

WhatsApp'ın iOS platformu için sunulan kararlı sürümü güncellendi. Yeni sürüm, WhatsApp'a çağrı bekletme özelliğinin yanı sıra bir süre önce beta sürümde sunulan grup ayarlarını da getiriyor. Ayrıca yeni sürüm, bazı görünüm değişiklikleri de içeriyor.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son dönemlerde hummalı bir çalışmanın içerisinde. Geliştirici ekip, bir yandan tüketicilerin hizmetine yeni özellikler sunarken diğer yandan da uygulamanın beta sürümlerini neredeyse her gün güncelleyerek yeni özellikleri test ediyor ve olası sorunları tespit edip bu sorunların düzeltilmesi için uğraşıyor. Şimdi ise WhatsApp'ın iOS sürümü güncellendi.

WhatsApp'ın yeni sürümü, uygulamaya birkaç yeni özellik kazandırıyor. Ancak kullanıcıların uzunca bir süredir bekledikleri karanlık mod özelliği, ne yazık ki bu kararlı sürümde de yok. Aslına bakacak olursak WhatsApp'ın karanlık modu, bir süredir uygulamanın beta sürümlerinde de gözden kaybolmuş durumda. Ancak bunun nedeni şu an için bilinmiyor. Dilerseniz artık, yeni sürümün WhatsApp'a neler kazandırdığına bakalım.

WhatsApp'ın iOS platformu için sunulan yeni sürümü, bir süre önce sizlere aktardığımız beta sürümdeki bir özelliği kararlı sürüme getiriyor. Bu özellik kapsamında kullanıcılar, bundan sonra istemedikleri gruplara girmek zorunda kalmayacaklar. Uygulamanın "Gizlilik" menüsü altına eklenen "Gruplar" sekmesi, artık kimlerin sizi bir WhatsApp grubuna alabileceğini ayarlamanızı sağlıyor.

Güncellemeyle birlikte sunulan yeni özellik, 3 seçeneğe sahip. Bunlar sırasıyla "Herkes", "Kişilerim" ve "Şunlar Hariç Kişilerim" isimlerine sahipler. Eğer bu menüde yer alan herkes seçeneğini seçerseniz, adres defterinizde olan ya da olmayan herkes, sizi bir WhatsApp grubuna alabilir. Ancak şunlar hariç kişilerim seçeneğini aktifleştirirseniz, adres defterinizden belirleyeceğiniz o isimler, sizi herhangi bir WhatsApp grubuna alamazlar.

WhatsApp'ın iOS platformu için sunulan yeni kararlı sürümü, uygulamaya çağrı bekletme desteği de kazandırıyor. Yani bundan sonra WhatsApp üzerinden gelen iki arama olduğu takdirde, ikinci arama için de bildirim alabileceksiniz. Böylelikle WhatsApp'ın arama özelliği, daha işlevsel bir hale gelmiş oldu.

WhatsApp'ın yeni iOS sürümü, genel görünümde de bazı değişiklikler yapıyor. Bu değişikliklerden ilki, uygulamanın açılış ekranında karşınıza çıkıyor. Kısa bir süre önce hayatımıza giriş yapan "From Facebook" ibaresi artık daha belirgin bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ayrıca uygulamanın içerisindeki genel görünüm, az da olsa değişmiş durumda.