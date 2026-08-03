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WhatsApp'a, Sinir Bozucu İşletme Mesajları İçin Harika Bir Özellik Geliyor

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WhatsApp, kullanıcıların çok sinirini bozan işletmelerden gelen mesajlar için yeni bir özellik test ediyor.

WhatsApp'a, Sinir Bozucu İşletme Mesajları İçin Harika Bir Özellik Geliyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

WhatsApp, dünya çapında milyarlarca kullanıcısıyla en popüler mesajlaşma platformu konumunda. Bu yüzden de sürekli kullanıcılarını mutlu edecek özellikler getiriyor. Şimdi ise en çok şikâyet edilen konulardan biriyle ilgili adım atılacağı ortaya çıktı: İşletmelerden gelen mesajlar.

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TechCrunch’ın haberine göre WhatsApp, özellikle büyük ölçekli şirketlerden gelen yoğun mesaj trafiğinin kullanıcı sohbet listelerinde yarattığı karmaşanın farkında. Bankalar, e-ticaret platformları, hava yolu firmaları veya büyük markalardan gelen kampanya bildirimleri gibi mesajlar kişisel sohbetlerin arka planda kalmasına neden olabiliyor ve kullanıcının sinirini bozabiliyor. Yeni özellik de bunu çözmeyi hedefliyor.

İçerikten Görseller

WhatsApp'a, Sinir Bozucu İşletme Mesajları İçin Harika Bir Özellik Geliyor
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Sadece işletmelerden gelen mesajların yer alacağı bir klasör eklenecek

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Gelen bilgilere göre WhatsApp, bu sorunu çözmek amacıyla otomatik çalışan yeni bir klasör yapısını test etmeye başladı. Yani direkt olarak sadece işletmelerden gelen mesajların yer alacağı bir klasörün WhatsApp’a ekleneceğini düşünebilirsiniz. Mesajların alındıktan belirli bir süre sonra otomatik olarak "Offers & Updates" (Teklifler ve Güncellemeler) adındaki bu yeni klasöre taşınacağı ifade edilmiş.

WhatsApp, bu otomatik taşıma işlemi için 24 saate kadar varan farklı süre aralıklarını test ediyor. Bu sayede indirim kodları veya teslimat bildirimleri gibi süreli mesajlar ana sohbet listenizi işgal etmeyi bırakacak, arkadaşlarınız ve ailenizden gelen mesajlara kolayca erişebileceksiniz. Eğer bu otomatik taşıma mantığından memnun kalmazsanız, özelliği uygulamanın ayarlar bölümünden tamamen kapatma imkanınız da bulunacak.

Dikkat çeken bir konu ise özellği tamamen devre dışı bırakabilmenize rağmen, mesajların kaç saat sonra klasöre aktarılacağını özelleştiremiyorsunuz. Meta'nın belirlediği varsayılan süreyi kabul etmek veya özelliği tamamen kapatmak arasında bir tercih yapmanız gerekiyor. Ana listenin temiz tutulması amacıyla geliştirilen bu klasör mantığı şimdilik sadece büyük şirketleri hedefliyor. Mevcut test aşamasında küçük işletmeler ve bireysel hesaplar bu zorunlu klasörleme işleminden muaf tutulmuş durumda. Platform, ileride küçük işletmelerden gelen ticari mesajları da aynı klasör altında toplamayı değerlendireceğini söylüyor.

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