WhatsApp Kendi Bulut Yedekleme Sistemini Kuruyor: Artık Google Drive ya da iCloud'a Yedeklemeniz Gerekmeyecek!

Ortaya çıkan detaylara göre WhatsApp yakında kendi bulut yedekleme sistemini kullanıcılara sunmaya başlayacak.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir yenilik üzerinde çalışıyor.

Şirket, sohbet yedeklemeleri için artık üçüncü taraf hizmetlere bağımlılığı azaltacak kendi bulut sistemini geliştirmeye hazırlanıyor.

Dolan depolama sorununa çözüm geliyor

WhatsApp kullanıcılarının en büyük dertlerinden biri de giderek büyüyen yedek dosyaları. Fotoğraflar, videolar ve sohbet geçmişi derken Google Drive ya da iCloud depolama alanı hızla dolabiliyor.

Bu durum kullanıcıları ya sürekli temizlik yapmaya ya da ek depolama satın almaya zorluyor. WhatsApp da tam olarak bu soruna çözüm bulmak için kendi bağımsız yedekleme sistemini devreye sokmayı planlıyor.

Tercih kullanıcıya bırakılacak

Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, yedeklerini nereye kaydedeceklerine kendileri karar verebilecek. Mevcut durumda Android kullanıcıları yalnızca Google Drive kullanabiliyor ancak gelecekte seçenekler artacak.

Kullanıcılar dilerse Google Drive kullanmaya devam edebilecek ya da WhatsApp’ın kendi bulut sistemine geçebilecekler.

Ücretsiz 2 GB depolama verilecek

WhatsApp’ın kendi bulut sistemini tercih eden kullanıcılar için 2 GB’a kadar ücretsiz depolama sunulması planlanıyor. Bunun yanında daha fazla alana ihtiyaç duyanlar için uygun fiyatlı seçenekler de gündemde.

İlk bilgilere göre yaklaşık 0.99 dolar karşılığında 50 GB’lık bir plan sunulacak. Tabii bu fiyatlar bölgesel olarak değişeceğinden Türkiye fiyatını şu anda bilmek güç.