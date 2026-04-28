Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

WhatsApp Kendi Bulut Yedekleme Sistemini Kuruyor: Artık Google Drive ya da iCloud'a Yedeklemeniz Gerekmeyecek!

Ortaya çıkan detaylara göre WhatsApp yakında kendi bulut yedekleme sistemini kullanıcılara sunmaya başlayacak.

WhatsApp Kendi Bulut Yedekleme Sistemini Kuruyor: Artık Google Drive ya da iCloud'a Yedeklemeniz Gerekmeyecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir yenilik üzerinde çalışıyor.

Şirket, sohbet yedeklemeleri için artık üçüncü taraf hizmetlere bağımlılığı azaltacak kendi bulut sistemini geliştirmeye hazırlanıyor.

WhatsApp Kendi Bulut Yedekleme Sistemini Kuruyor: Artık Google Drive ya da iCloud'a Yedeklemeniz Gerekmeyecek!
Dolan depolama sorununa çözüm geliyor

WhatsApp kullanıcılarının en büyük dertlerinden biri de giderek büyüyen yedek dosyaları. Fotoğraflar, videolar ve sohbet geçmişi derken Google Drive ya da iCloud depolama alanı hızla dolabiliyor.

Bu durum kullanıcıları ya sürekli temizlik yapmaya ya da ek depolama satın almaya zorluyor. WhatsApp da tam olarak bu soruna çözüm bulmak için kendi bağımsız yedekleme sistemini devreye sokmayı planlıyor.

Tercih kullanıcıya bırakılacak

Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, yedeklerini nereye kaydedeceklerine kendileri karar verebilecek. Mevcut durumda Android kullanıcıları yalnızca Google Drive kullanabiliyor ancak gelecekte seçenekler artacak.

Kullanıcılar dilerse Google Drive kullanmaya devam edebilecek ya da WhatsApp’ın kendi bulut sistemine geçebilecekler.

Ücretsiz 2 GB depolama verilecek

WhatsApp’ın kendi bulut sistemini tercih eden kullanıcılar için 2 GB’a kadar ücretsiz depolama sunulması planlanıyor. Bunun yanında daha fazla alana ihtiyaç duyanlar için uygun fiyatlı seçenekler de gündemde.

İlk bilgilere göre yaklaşık 0.99 dolar karşılığında 50 GB’lık bir plan sunulacak. Tabii bu fiyatlar bölgesel olarak değişeceğinden Türkiye fiyatını şu anda bilmek güç.

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

