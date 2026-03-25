Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp'a Bomba Özellik Geliyor (Ama Çok Sinirlendirecek Bir Detayla)

WhatsApp, Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellikle sohbet listelerini bambaşka bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Ancak bu kullanışlı sistem, “WhatsApp Plus” adlı ücretli abonelik paketiyle sunulacak gibi görünüyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

WhatsApp, uzun süredir kullanıcıların sohbetlerini daha düzenli yönetebilmesi için listeler üzerinde çalışıyordu. Bildiğiniz gibi artık sohbetleri “iş”, “arkadaşlar” gibi kategorilere ayırabiliyorsunuz. Ancak bu sistem şu ana kadar sohbetleri gruplayan bir özellik olarak kalmıştı.

Şimdi ise işler değişiyor. Ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp, bu listeleri sadece klasör gibi kullanmak yerine çok daha akıllı hâle getirmeye hazırlanıyor.

İçerikten Görseller

Tek Ayarla Tüm Sohbetleri Yönetebileceksiniz

Geliştirilen yeni özellikle birlikte bir listeye dahil olan tüm sohbetlere tek seferde ayar uygulayabileceksiniz. Yani artık her sohbetin temasını, bildirimini tek tek değiştirme derdi ortadan kalkıyor.

Örneğin iş listesine eklediğiniz sohbetlere belli bir tema, arkadaş listesindeki sohbetlere başka bir tema seçebileceksiniz. Hatta farklı listelerdeki sohbetlere farklı bildirim sesleri bile atayabileceksiniz. Böylece iş arkadaşlarınızdan biri mesaj attığında kim olduğuna bakmadan bildirim sesinden konunun "iş" olduğunu anlayabileceksiniz. Evet, bunu şu an da yapabiliyorsunuz ama bu ayarları kişi listenizdeki yüzlerce kişi için tek tek yapmanız gerekiyor. Yeni özellikleyse tek tuşla herkese aynı ayarı uygulayabileceksiniz.

Ama Küçük Bir Detay Var: Ücretli Olabilir

İşin can sıkabilecek kısmı ise burada başlıyor. Tüm bu gelişmiş özelliklerin, WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı “WhatsApp Plus” aboneliğine özel olacağı söyleniyor.

Yani bu tarz gelişmiş sohbet yönetimi araçlarını kullanmak isteyenlerin aylık bir ücret ödemesi gerekebilir. Tabii ki mevcut WhatsApp özellikleri ücretsiz kalmaya devam edecek.

Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com