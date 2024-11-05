WhatsApp'ın test edilen yeni bir özelliği, sohbetlerdeki medya paylaşımını daha hızlı ve pratik hâle getirmeyi amaçlıyor.

WhatsApp, kullanıcıların medya içeriklerini daha hızlı paylaşabilmesi için yeni bir özellik test ediyor.

Popüler mesajlaşma platformunun en son beta sürümünde (sürüm 2.24.23.11) ortaya çıkan bu özellik, fotoğraf ve videoları artık daha pratik bir şekilde gönderebilmeyi amaçlıyor. Keşfedilen özellik sayesinde sohbet çubuğunda bulunan bir kısayol üzerinden doğrudan galeriye erişim sağlanabilecek.

Sohbetlere yeni bir medya kısayolu geliyor

Mevcut durumda WhatsApp'ta birine bir medya içeriği göndermek istediğinizde ya kamera simgesi üzerinden ya da ek bir menü açan bağlantı simgesi üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii bu çoğu durumda iki farklı menü ile uğraşmanıza yol açıyor. ancak yeni özellik ile birlikte doğrudan galeriye erişim sağlayabileceksiniz.

Şu an için sadece sınırlı sayıdaki Android beta kullanıcısına sunulan bu özellik, geri bildirimlere bağlı olarak gelecekte tüm kullanıcılara sunulacak.

WhatsApp daha önce test ettiği birçok özelliği doğrudan tüm kullanıcılara getirmediğinden, gelecekte özellikte değişiklik görmemiz veya tamamen iptal edildiğini de görmemiz muhtemel.

Peki siz WhatsApp'ın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.