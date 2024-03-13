WhatsApp, daha önce duyurusunu yaptığı, kullanıcıların profil fotoğrafının ekran görüntüsünün alınmasını engelleyen özelliği Android için yayımladı.

WhatsApp, ekli kişilerin profil fotoğraflarının ekran görüntülerinin alınmasını engelleyen özelliğini yayımladı. Bu özelliğin gelmesinin ardından, bağlantıların profil fotoğraflarının ekran görüntüleri alınmak istediğinde bir hata mesajı ile karşılaşılmaya başlandı.

Ekran görüntüsünü engelleyen özellik, şimdilik Android'de var

Yaptığımız testlerde, bir kişinin ekran görüntüsünü almaya çalıştığımızda karşımıza "Bu uygulama ekran görüntüsü almaya izin vermiyor" mesajı çıktı. Hatta bu mesajın bari ekran görüntüsünü alıp gösterelim dediğimizde WhatsApp buna da izin vermedi. Bununla birlikte grupların simgelerinin ekran görüntüsünü alabilmek mümkün. Ayrıca profil fotoğrafları tam olarak ekranı kaplamadan alınan ekran görüntülerine de sistem izin veriyor.

Özelliğin Android cihazlarda çıkış yaptığını belirtelim. iOS üzerinden ekran görüntüsü almaya çalışıldığında bir engel ile karşılaşmadık.

Görünüşe göre bu kısıtlama, uygulamanın varsayılan konfigürasyonu hâline getirilmiş durumda ve herhangi bir WhatsApp versiyonundan sonrası için geçerli gibi bir ayrım da bulunmuyor. Bu da güncellemenin WhatsApp kurulumundan değil sunucu tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor. Farklı versiyonlara sahip telefonlardan yaptığımız denemelerde de bu durum kendini belli etti.

WhatsApp, profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü almayı engelleyerek hem kişilerin taklit edilmesini zorlaştırmayı amaçlıyor hem de diğer mahremiyet tartışmalarını engellemeyi umuyor. Telegram ve Signal gibi diğer önemli mesajlaşma uygulamalarında henüz böyle bir özellik bulunmuyor.

Daha fazla gizlilik isteyenler ise WhatsApp profil fotoğraflarını "Ayarlar > Gizlilik > Profil fotoğrafı" seçeneğini kullanarak gizleyebiliyorlar. Böylece profil fotoğraflarına başkalarının erişimini kısıtlayabiliyorlar.