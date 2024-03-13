WhatsApp'ta Sabitleyebileceğiniz Sohbet Sayısı Artacak

WhatsApp'ın Android için 2.24.4.3 Beta güncellemesi yayımlandı. Bu betada en çok öne çıkan özellik ise sohbet sabitleme sınırının değiştirilmesi oldu.

WhatsApp'ta sohbet sabitleme özelliği uzun zamandır bulunuyor. Ancak sabitlenebilen sohbetlerin sayısı 3'ü geçemiyor. Yakında kullanıma sunulacak özellik ile birlikte WhatsApp, daha çok sohbeti sabitlemenin yolunu açacak.

WhatsApp beta sürümünde ortaya çıkan özelliğe göre sabitlenebilen sohbetlerin sayısı 5'e kadar yükseliyor. Böylece daha fazla önemli sohbeti daha üst sıralara sabitlemek mümkün hâle geliyor. Bu arada güncelleme kararlı sürüme yayımlandığında daha fazla sabitleme imkanı da sunulabilir.

Sabitlenebilir sohbet sayısı artıyor

Bu özellik, WhatsApp'ı sadece arada bir mesaj alıp göndermek için kullananları çok fazla etkilemeyecek gibi gözükse de, özellikle çok sayıda kalabalık grup sohbetini bir arada yönetmesi gerekenler için büyük avantaj sağlayacak. Böylelikle kullanıcılar, yeni gelen bildirimleri gözden kaçırsalar bile sohbetleri her zaman için en başta görebilecekler ve tekrar tekrar aramaları gerekmeyecek. Son zamanlarda WhatsApp'ın daha çok firma tarafından hem müşterilerle hem de şirket içinde iletişim için kullanıldığını göz önüne alırsak bu değişiklik, ufak olmasına rağmen oldukça etkili olabilir.

Şu anda üçten fazla sohbetin aynı anda sabitlenmesi özelliği geliştirme aşamasında olsa da gelecek güncellemeler ile birlikte bütün WhatsApp kullanıcılarına açılacak. Konuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça biz de sizlerle detayları paylaşmaya devam edeceğiz.