Aylardır beta kullanıcılarının erişiminde olan WhatsApp resim içinde resim modu, nihayet tüm Android WhatsApp kullanıcılarının erişimine sunuldu.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, uygulamanın işlevselliğini önemli derecede yükselten Resim içinde Resim (PiP) modunu kararlı Android sürümü için nihayet yayınladı.

Son birkaç aydır Android beta kullanıcılarının hizmetinde olan resim içinde resim modu, YouTube, Facebook gibi her gün yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulamaların videolarını uygulamayı açmadan WhatsApp sohbet penceresinde izlemeyi mümkün kılıyor.

WhatsApp, resim içinde resim modu üzerinde neredeyse bir yıldır çalışıyordu, ancak bazı hatalardan dolayı modun aylarca test aşamasında kalması gerekti. Neyse ki artık tüm Android kullanıcıları bu önemli özelliği kullanabilecekler.

WhatsApp’ın resim içinde resim modunu test etmek için öncelikle Play Store’a girerek uygulamayı 2.18.380 sürümüne güncellemeniz gerekiyor. Daha sonra tek yapmanız gereken WhatsApp üzerinden bir YouTube/Facebook videosu göndermek ya da almak.