WhatsApp süreli mesaj kapatma işlemi, mesajların belirli bir sürenin sonunda otomatik silinmesini istemeyen kullanıcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu içerikte süreli mesaj özelliğinin nasıl kapatılacağını, hangi sohbetleri etkilediğini ve dikkat edilmesi gereken noktaları ele alıyoruz.

WhatsApp'ta bir sohbeti açtığınızda "Süreli Mesajlar Açık" uyarısıyla karşılaştıysanız mesajların belirli bir süre sonra otomatik olarak silineceğini fark etmiş olabilirsiniz. Bu özellik gizliliği artırmak amacıyla geliştirilmiş olsa da birçok kullanıcı için günlük kullanımda pratik olmayabilir. Önemli konuşmaların veya belgelerin otomatik olarak silinmesi istenmeyen durumlara yol açabiliyor.

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Neyse ki süreli mesaj özelliğini kapatmak oldukça kolay. Android ve iPhone'da benzer adımlarla bu ayarı değiştirebilir, isterseniz yalnızca belirli sohbetlerde isterseniz de yeni konuşmalar için varsayılan süreli mesaj ayarını düzenleyebilirsiniz.

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Süreli mesaj nedir?

Süreli Mesajlar, WhatsApp'ın belirlediğiniz sürenin sonunda yeni mesajları otomatik olarak silen gizlilik özelliklerinden biridir. Bu özellik etkinleştirildiğinde gönderilen mesajlar seçilen süre dolduktan sonra sohbet ekranından otomatik olarak kaldırılır. Günümüzde WhatsApp, süreli mesajlar için 24 saat, 7 gün ve 90 gün olmak üzere üç farklı zaman seçeneği sunuyor.

Bu ayar yalnızca etkinleştirildiği andan sonra gönderilen yeni mesajları etkiler. Özellik açılmadan önce gönderilmiş mesajlar otomatik olarak silinmez. Sohbet içinde manuel olarak kaydedilen medya dosyaları veya başka uygulamalara aktarılan içerikler de bu özellikten bağımsız şekilde cihazda kalmaya devam edebilir. Süreli mesaj özelliği hem bireysel sohbetlerde hem de grup konuşmalarında kullanılabilir. Bireysel sohbetlerde taraflardan herhangi biri bu özelliği açıp kapatabilir. Grup sohbetlerinde ise bu yetki grubun ayarlarına göre yalnızca yöneticilere veya tüm katılımcılara verilebilir. Bu nedenle bazı gruplarda süreli mesaj ayarını değiştirememeniz normaldir.

WhatsApp bu özelliği gizliliği artırmak amacıyla geliştirmiş olsa da mesajların ekran görüntüsü alınabileceği, başka bir cihaza aktarılabileceği veya bildirim geçmişinde kısa süreli de olsa görüntülenebileceği unutulmamalıdır. Yani süreli mesajlar tam anlamıyla kalıcı gizlilik garantisi sunmaz.

Süreli mesaj nasıl kapatılır?

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WhatsApp'ta süreli mesaj özelliğini kapatmak yalnızca birkaç saniye sürüyor. İşlem hem Android hem de iPhone uygulamasında neredeyse aynı adımlarla gerçekleştiriliyor. Sohbet bazında yapılan değişiklik yalnızca ilgili konuşmayı etkiliyor ve diğer sohbetlerdeki süreli mesaj ayarlarını değiştirmiyor.

İlk olarak süreli mesajların açık olduğu sohbeti açın. Ardından ekranın üst kısmındaki kişi veya grup adına dokunarak sohbet bilgileri sayfasına girin. Burada Süreli Mesajlar seçeneğini göreceksiniz. Bu bölüme girdikten sonra Kapalı seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Ayar kaydedildiğinde yeni gönderilecek mesajlar artık otomatik olarak silinmeyecektir.

Android ve iPhone'da uygulamanız gereken adımlar şu şekilde:

WhatsApp uygulamasını açın.

Süreli mesajların açık olduğu sohbeti seçin.

Kişi veya grup adına dokunun.

Süreli Mesajlar menüsüne girin.

Kapalı seçeneğini işaretleyin.

Ayarın sohbet ekranına uygulandığını kontrol edin.

Grup sohbetlerinde bu seçeneği göremiyorsanız yetkiniz olmayabilir. Bazı gruplarda yalnızca yöneticiler süreli mesaj ayarını değiştirebilir. Böyle bir durumda grup yöneticisinin bu özelliği kapatması gerekir. Süreli mesajlar kapatıldıktan sonra yalnızca bundan sonra gönderilecek mesajlar normal şekilde saklanır. Daha önce otomatik silinme zamanına ulaşarak kaldırılan mesajları bu işlem geri getirmez.

Neden kapanmıyor?

Bazı kullanıcılar süreli mesaj ayarını kapatmaya çalışmasına rağmen seçeneğin pasif olduğunu veya ayarın kaydedilmediğini görebiliyor. Bu durum çoğunlukla uygulama hatasından değil, sohbet türünden veya hesap yetkilerinden kaynaklanıyor.

En sık karşılaşılan neden grup yönetici izinleri. Eğer bulunduğunuz grupta yalnızca yöneticilerin sohbet ayarlarını değiştirme yetkisi varsa süreli mesaj özelliğini kapatmanız mümkün olmayacaktır. Bu durumda grup yöneticisinin ayarı değiştirmesi gerekir.

Uygulamanın güncel olmaması bazı ayarların doğru şekilde görüntülenmesini engelleyebilir. Google Play Store veya App Store üzerinden en güncel sürümü yükledikten sonra aynı işlemi tekrar denemekte fayda vardır.

WhatsApp Web veya masaüstü uygulaması üzerinden yapılan bazı ayarlar da mobil cihazla senkronize olurken kısa süreli gecikmeler yaşayabilir. Böyle durumlarda uygulamayı yeniden başlatmak veya internet bağlantısını kontrol etmek sorunun düzelmesini sağlayabilir. Eğer ayarı kapatmanıza rağmen sohbet ekranında hâlâ süreli mesaj uyarısı görünüyorsa sohbeti kapatıp yeniden açın ve ayarın gerçekten Kapalı olarak kaydedildiğini kontrol edin. Çoğu durumda bu işlem sonrasında özellik normal şekilde devre dışı kalacaktır.

Varsayılan süreyi değiştirin

WhatsApp'ta süreli mesaj özelliği yalnızca mevcut sohbetler için kullanılmıyor. İsterseniz bundan sonra başlatacağınız tüm yeni bireysel sohbetlerde de süreli mesajların otomatik olarak etkin olmasını sağlayabilir veya bu özelliği tamamen kapatabilirsiniz. Bu ayar, her yeni sohbet için tek tek işlem yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Varsayılan süreli mesaj ayarına ulaşmak için WhatsApp > Ayarlar > Gizlilik > Varsayılan Mesaj Süresi yolunu izleyebilirsiniz. Bu bölümde Kapalı, 24 Saat, 7 Gün ve 90 Gün seçenekleri yer alır. Buradan Kapalı seçeneğini tercih ettiğinizde oluşturacağınız yeni bireysel sohbetlerde süreli mesaj özelliği otomatik olarak etkinleşmez. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı bulunuyor. Varsayılan mesaj süresi yalnızca bundan sonra oluşturacağınız yeni sohbetleri etkiler. Daha önce açılmış konuşmalarda süreli mesaj özelliği açıksa bunları ayrı ayrı kapatmanız gerekir. Aynı şekilde mevcut grup sohbetleri de bu ayardan etkilenmez.

WhatsApp, kullanıcıların gizlilik tercihlerini sohbet bazında değiştirebilmesi için varsayılan ayar ile sohbet ayarını birbirinden bağımsız şekilde tasarlıyor. Bu nedenle yeni sohbetlerde süreli mesajları kapatsanız bile daha önce etkinleştirdiğiniz konuşmalarda ayarı manuel olarak değiştirmeniz gerekir.

Silinen mesajlar geri gelir mi?

Süreli mesaj özelliği kapatıldığında kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri de daha önce silinen mesajların geri gelip gelmeyeceği. Bu sorunun cevabı ne yazık ki hayır. Süre dolduğu için WhatsApp tarafından otomatik olarak kaldırılan mesajlar, yalnızca özelliği kapatarak geri getirilemez.

Süreli mesaj ayarı kapatıldığında değişiklik yalnızca bundan sonra gönderilecek mesajlar için geçerli olur. Daha önce belirlenen süre dolduğu için silinen yazışmalar, fotoğraflar veya videolar sohbet ekranında yeniden görünmez. Bu nedenle önemli konuşmaların kaybolmasını istemiyorsanız süreli mesaj özelliğini kullanmadan önce ayarlarınızı gözden geçirmeniz faydalı olacaktır.

Mesaj silinmeden önce indirilen medya dosyaları cihaz hafızasında kalabilir. Aynı şekilde otomatik yedekleme zamanına bağlı olarak bazı mesajlar Google Drive veya iCloud yedeklerinde bulunabilir. Ancak bu durum, tek tek silinen mesajların sohbet ekranına geri döneceği anlamına gelmez.

WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme sistemi nedeniyle silinen mesajların sunucular üzerinden geri yüklenmesi de mümkün değildir. Eğer sohbet geçmişinizde kalmasını istediğiniz önemli yazışmalar varsa süreli mesaj özelliğini kapatmak veya yıldızlı mesajlar gibi farklı özelliklerden yararlanmak daha doğru bir tercih olacaktır. Siz WhatsApp'ta süreli mesaj özelliğini kullanıyor musunuz? Yoksa önemli konuşmaların otomatik silinmesini istemediğiniz için bu özelliği kapatmayı mı tercih ediyorsunuz? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşarak diğer okurlara da fikir verebilirsiniz.