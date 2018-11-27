Son 1 yılda kurucu yönetim kadrosuyla ilgili çalkantılı bir süreç geçiren WhatsApp cephesinde bir istifa haberi daha geldi.

Facebook'un Instagram ve WhatsApp'ı satın almasının yönetim kademesindeki etkileri kısa değil uzun vadede ortaya çıkıyor gibi. Her iki platformda da ciddi bir yaprak dökümü yaşanıyor. Yaşanan son yol ayrımı Neeraj Arora'nın istifasıyla geldi.

2014 yılında Facebook'un WhatsApp'ı satın alması sonrasında CBO'luk görevinden Facebook operasyonuna kaydırılan Arora, dün Facebook üzerinden yazdığı bir veda mesajıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Herhangi bir sitemkar göndermede bulunmayan Arora, artık ailesiyle birlikte zaman geçirmek istediğini belirtti.

İşte Neeraj Arora'nın veda mesajı:

"Zaman akıp gidiyor ama hatıralar değil. Jan ve Brian'ın (kurucu ortaklar) beni WhatsApp projesine dahil etmesinin üzerinden 7 yıl geçtiğine inanamıyorum. Bu kadar yetenekli insanlarla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum ancak veda etme vakti geldi. WhatsApp'ın basit, güvenli ve güvenilir bir mesajlaşma uygulaması olarak kalacağından hiçbir şüphem yok. Şimdi kendimi yeniden toparlama ve ailemle vakit geçirme vaktidir."