WhatsApp, Türkiye'deki kullanıcılar için durum paylaşımları yaptı. Bu paylaşımlarda yeni Gizlilik İlkelerine değinen şirket, daha önce defalarca yaptığı açıklamaları yineledi.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, tepkilerin odağında olmaya devam ediyor. Sizlerin de bildiği üzere şirket, 8 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek Gizlilik İlkeleri doğrultusunda kullanıcı verilerini, Facebook ve Facebook'un iş ortakları ile paylaşabilecek. Avrupa Birliği gibi katı kanunlar olan bölgelerde böyle bir şey yapmayacak olan WhatsApp'ın hem ülkemizde hem diğer ülkelerde daha radikal davranması söz konusu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda kullanıcı gizliliğine önem verdiğini vurgulayan şirket, özellikle de mesajların Facebook ya da diğer şirketler tarafından okunmayacağını sık sık ifade ediyor. Ancak kullanıcılar, 2016 yılından beri zaten yapılan veri paylaşımının; 2021 yılında yasal zemine oturmasından rahatsızlar. Hal böyle olunca da WhatsApp hangi açıklamayı yaparsa yapsın, kullanıcıları tatmin edemiyor.

WhatsApp, bu sefer de WhatsApp'ın Durum bölümünden Türkiye'deki kullanıcılara bilgi verdi:

Uygulamanın çok da kullanılmayan Durum bölümü üzerinden paylaşımlar yapan şirket, daha önce de söylediklerini yineliyor. WhatsApp'ın sahip olduğu özelliklerle ilgili de bilgi veren geliştirici ekip, uçtan uca şifrelenmiş mesajların okunamayacağının altını çiziyor.

"WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz"

WhatsApp'ın Türkiye'de kullanıcılar için yaptığı açıklamalarda, paylaşılan konumların görülemediği ve rehberdeki kişilerin Facebook ile paylaşılmadığına da değinildi. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi WhatsApp, tüm bunları zaten defalarca açıklamış ancak istediği geri dönüşü alamamıştı.

Haliyle bu açıklamalar da kullanıcıları pek tatmin etmeyecek gibi görünüyor. Anlaşılan o ki WhatsApp'ın, 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek Gizlilik İlkeleri'yle ilgili daha farklı şeyler düşünmesi gerekiyor.