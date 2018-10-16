Geçtiğimiz ay içerisinde indirilebilir 5.8 versiyonu sızdırılan Winamp'tan haberler gelmeye devam ediyor.

Bir neslin kulaklarına 'Winamp whips the llama's ass!' sloganını aşılayan, ancak değişen metaya ayak uyduramayarak tarihin tozlu raflarına karışan Winamp halen ölmedi. Farklı bir şirkete satıldıktan sonra geliştirme süreci kağnı hızında ilerleyen Winamp ile ilgili birkaç bilgi daha ulaştı.

2013 yılında yayınlanan 5.66 versiyonundan sonra en son 5.8 betası sızdırılan Winamp'ın 'streaming' kanadına fazlasıyla ağırlık verecek bir yapısı olduğu belirtiliyor. Uygulamanın birçok online platformdan müzik dinlemenize izin vereceği ve PC sürümüyle birlikte hem iOS hem de Andorid için mobil uygulamasının yayınlanacağı belirtiliyor.

Winamp'ın yeni sahibi olan Radionomy'nin CEO'su Alexandre Saboundijan'ın TechCrunch'a yaktığı açıklamada 'olabilecek bütün müzik platformlarını' Winamp'tan dinlenebilir hale getirmeyi planladıklarını belirtmiş. Elbette Spotify ve Apple gibi mecraların bu fikre nasıl bakacağı merak konusu. Umuyoruz Winamp'ın gecikme sebebi bu konuda yapılacak olan anlaşmaların henüz nihayete ermemiş olmasıdır.