Güvenilir bir kaynak, Microsoft'un Windows 10 için geliştirdiği yeni bir özelliği duyurdu. 2021'in başında kullanıcılara sunulacağı söylenen bu özellik, Android için geliştirilen uygulamaların doğrudan Windows 10'da çalıştırılmasını sağlıyor. Bu sayede emülatör kullanma devri sona ermiş olacak.

Microsoft'la ilgili sızdırdığı bilgilerle dünya çapında nam salan gazeteci Zac Bowden, Windows 10 kullanıcılarının yüzünü güldürecek bir açıklama yaptı. Bowden'ın yaptığı açıklamalara göre Android uygulamaları bilgisayarlarda çalıştırmaya yarayan emülatör kullanımı, 2021 yılında tarih olacak. Çünkü iddialara göre Microsoft, Android uygulamaların doğrudan Windows 10'da çalışmasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Zac Bowden, konuyla ilgili açıklamalarında bu özelliğin nasıl çalışacağına değinmedi. Ancak bu özelliğin geliştirilme aşamasının sonunda olduğunu söyleyen Bowden, özelliğin 2021'in başında Windows 10 kullanıcılarının hizmetine sunulacağını ifade ediyor. Windows 10'un yeni özelliği ile ilgili detaylı bilgi almaya çalıştığını ifade eden gazeteci, yeni bilgileri paylaşmaya devam edeceğinin de altını çiziyor.

Android kullanıcıları, bu özellik sonrasında hiçbir üçüncü taraf uygulamaya ihtiyaç duymayacak

Eğer Samsung markalı bir akıllı telefon kullanıyorsanız, Windows 10 ile Android uygulamalarını zaten çalıştırabiliyorsunuz. İki dev arasındaki iş birliği anlaşması, daha özgür bir deneyim sunulmasına zaten imkan tanıyor. Yeni özellikse bu durumu tüm Android ekosistemine genişletecek. Yani telefonunuz Xiaomi de olsa OPPO da olsa 2021 yılında tüm kullanıcılar, Android uygulamalarını Windows 10'da çalıştırabilecekler.

Android kullanıcıları, daha önce bu tür bir imkandan yeterince faydalanamıyordu. Hatta bazı kesimler, yeni bir bilgisayar satın almayı düşündüklerinde Mac'lere de yöneliyorlardı. Ancak bu tür bir özellikle Android kullanıcılarının Windows 10 deneyimi fazlasıyla iyileşecek. Teknoloji yazarları, bu tür bir özelliğin Android kullanıcılarını PC'lere yönlendireceğine inanıyorlar.