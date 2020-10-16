Windows 10'da 'Başlat Menüsü Açılmıyor' Sorunu Nasıl Çözülür?

Windows 10 bilgisayarlarımızda adeta elimiz ayağımız olan başlat menüsü, Windows’un geri kalan birçok bileşeni gibi bazen sorunlar çıkarabiliyor. Fakat telaş yapmaya hiç gerek yok çünkü bu sorunun birçok kolay çözüm yönetimi bulunuyor. Bu içeriğimizde Windows 10 başlat menüsü açılmıyor sorununun çözüm yöntemlerine yakından bakıyoruz.

Başlat menüsü özellikle Windows 10 ile beraber bilgisayarlarımızda oldukça önemli bir yere sahip oldu. Birçok özelliğin direkt olarak ulaşılabildiği bu menü, kullanıcıların zamandan tasarruf edip direkt olarak aradıklarına basit bir şekilde bulmalarına yardımcı oluyor. Tabii bildiğiniz üzere gün geçmesin ki Windows 10’da başka bir sorun ortaya çıkmasın.

Başlat menüsünün açılmama ve kaybolma sorunu da sıklıkla karşılaşılan Windows 10 sorunlarından birisi. Başlat menüsünün işlevselliği nedeniyle bu sorun bizlere gerçekten sıkıntı yaratsa da birkaç kolay çözüm yöntemi bulunuyor. Gelin hep beraber Windows 10 başlat menüsü açılmıyor sorunu nasıl çözülür? Adım adım inceleyelim.

Windows 10 başlat menüsü açılmıyor sorunu çözüm yöntemleri:

Yöntem #1: Bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.

Bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. Yöntem #2: Bozulmuş dosyaları bulmak ve düzeltmek için gerekli komutları çalıştırın.

Bozulmuş dosyaları bulmak ve düzeltmek için gerekli komutları çalıştırın. Yöntem #3: Windows Gezgini’ni yeniden başlatın.

Windows Gezgini’ni yeniden başlatın. Yöntem #4: Uygulama Kimliği servisini elle başlatmayı deneyin.

Uygulama Kimliği servisini elle başlatmayı deneyin. Yöntem #5: Yeni bir yönetici hesabı oluşturun.

Yeni bir yönetici hesabı oluşturun. Yöntem #6: Son yüklediğiniz uygulamaları kaldırmayı deneyin.

Son yüklediğiniz uygulamaları kaldırmayı deneyin. Yöntem #7: PowerShell komutu ile Windows uygulamalarını tekrar kurun.

Yöntem #1: Bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin:

Her ne kadar basit bir işlem gibi görünse de bilgisayarı yeniden başlatmak birçok sorunun çözümü olabiliyor. Bu durumda başlat menüsü çalışmadığı için Alt + F4 tuşlarına basarak bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz. Eğer başlat menüsünü hâlâ kullanamıyorsanız Komut İstemi uygulamasından bazı komutları çalıştırmak için bir sonraki yönteme geçin.

Yöntem #2: Bozulmuş dosyaları bulmak ve düzeltmek için gerekli komutları çalıştırın:

Adım #1: Ctrl + Alt + Delete tuşları ile Görev Yöneticisi’ni açın.

Ctrl + Alt + Delete tuşları ile Görev Yöneticisi’ni açın. Adım #2: Dosya menüsünden Yeni görev çalıştır butonuna tıklayın.

Dosya menüsünden Yeni görev çalıştır butonuna tıklayın. Adım #3: CMD yazın ve “Bu görevi yönetici ayrıcalıklarıyla oluştur” seçeneğini işaretleyin.

CMD yazın ve “Bu görevi yönetici ayrıcalıklarıyla oluştur” seçeneğini işaretleyin. Adım #4: Komut İstemi uygulamasına SFC /SCANNOW komutunu girin ve Enter’a basın.

Komut İstemi uygulamasına SFC /SCANNOW komutunu girin ve Enter’a basın. Adım #5: DISM /ONLINE /CLEANUP-IMAGE /RESTOREHEALTH komutunu girin ve Enter’a basın.

DISM /ONLINE /CLEANUP-IMAGE /RESTOREHEALTH komutunu girin ve Enter’a basın. Adım #6: Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Başlat menüsü malum çalışmadığı için Görev Yöneticisi’ni kullanarak gayet basit bir şekilde Komut İstemi uygulamasını yönetici olarak çalıştırabilirsiniz. Komut İstemi uygulamasını çalıştırdıktan sonra yapacağınız işlemler çok basit. Önce #Adım 4’teki komutu girip Enter tuşuna basıyoruz. Ardından işlem tamamlandıktan sonra adım 5’teki komutu girip yeniden Enter tuşuna basıyoruz ve işlemin tamamlanmasını bekliyor. Ardından bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz.

Yöntem #3: Windows Gezgini’ni yeniden başlatın:

Adım #1: Ctrl + Alt + Delete tuşları ile Görev Yöneticisi’ni açın.

Ctrl + Alt + Delete tuşları ile Görev Yöneticisi’ni açın. Adım #2: İşlemler sekmesinde Windows Gezginini bulun.

İşlemler sekmesinde Windows Gezginini bulun. Adım #3: Windows Gezgini’nin üzerine gelin ve Yeniden Başlat butonuna tıklayın.

Windows Gezgini, başlat menüsünü ve başlat menüsünde bulunan uygulamalarını kontrol eden önemli servislerden bir tanesi. Bu nedenle Windows Gezgini’ni yeniden başlatmak çoğunlukla Windows 10 başlat menüsü açılmıyor sorununu çözüyor. Bunun için yapacağınız işlem çok basit.

Görev Yöneticisi’ni çalıştırdıktan sonra zaten otomatik olarak İşlemler sekmesi açık bir hâlde karşınıza gelecektir. Windows Gezgini’ni bulmak için ise İşlemler menüsünde en altlara inmeniz gerekiyor. Windows İşlemleri alt başlığında en altlarda Windows Gezgini’ni bulduktan sonra üzerine tek tıklayın ve ardından Yeniden Başlat butonuna basın ve işleminiz tamam.

Yöntem #4: Uygulama Kimliği servisini elle başlatmayı deneyin:

Adım #1: Win + R tuşlarına basarak Çalıştır uygulamasını açın.

Win + R tuşlarına basarak Çalıştır uygulamasını açın. Adım #2: SERVICES.MSC. yazın ve Enter tuşuna basın.

SERVICES.MSC. yazın ve Enter tuşuna basın. Adım #3: Uygulama Kimliği servisine sağ tıklayın.

Uygulama Kimliği servisine sağ tıklayın. Adım #4: Başlat tuşuna basın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Uygulama Kimliği servisi günlük kullanıcıların sakınması gereken bir alan olsa da bu servisi zorla başlatmak başlat menüsünü sorunlarını çözebiliyor. Hizmetler menüsünü Çalıştır ile açtıktan sonra bu menü alfabetik olduğu için altlara doğru iniyoruz ve Uygulama Kimliği servisini buluyoruz.

Uygulama Kimliği servisini bulduktan sonra servise sağ tıklıyoruz ve Başlat seçeneğine tıklıyoruz. Ardından Hizmetler kısmında başka hiçbir noktaya dokunmadan Hizmetler’i kapatıyoruz ve bilgisayarı yeniden başlatıyoruz.

Yöntem #5: Yeni bir yönetici hesabı oluşturun:

Adım #1: Ctrl + Alt + Delete tuşları ile Görev Yöneticisi’ni açın.

Ctrl + Alt + Delete tuşları ile Görev Yöneticisi’ni açın. Adım #2: Dosya menüsünden Yeni görev çalıştır butonuna tıklayın.

Dosya menüsünden Yeni görev çalıştır butonuna tıklayın. Adım #3: NET KULLANICIADI PAROLA /ADD yazın ve Tamam tuşuna basın.

NET KULLANICIADI PAROLA /ADD yazın ve Tamam tuşuna basın. Adım #4: Yeni yönetici hesabına giriş yapın.

Bazı durumlarda Windows 10 başlat menüsü açılmıyor sorunu mevcut yönetici hesabınızla alakalı olabiliyor. Bunun üstesinden gelmek için de basit birkaç adımla yeni bir yönetici hesabı oluşturabilirsiniz. Adım 3’te verilen komutta ise kullanıcı adı yerine istediğiniz bir hesap adını, parola kısmına ise yeni oluşturacağınız hesabın şifresini yazmanız gerekiyor.

Yeni hesaba giriş yaptıktan sonra eğer bu hesapta başlat menüsü çalışıyorsa, eski hesabınızdaki ayarlarınızı yeni hesaba taşımak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Adım #1: Win + R tuşlarına basarak Çalıştır uygulamasını açın.

Win + R tuşlarına basarak Çalıştır uygulamasını açın. Adım #2: Control panel yazın ve Tamam tuşuna basın.

Control panel yazın ve Tamam tuşuna basın. Adım #3: Denetim Masası’nda Sistem ve Güvenlik menüsüne girin.

Denetim Masası’nda Sistem ve Güvenlik menüsüne girin. Adım #4: Sistem menüsüne girin ve Gelişmiş sistem ayarları sekmesine tıklayın.

Sistem menüsüne girin ve Gelişmiş sistem ayarları sekmesine tıklayın. Adım #5: Kullanıcı Profilleri kısmında Ayarlar’a tıklayın.

Kullanıcı Profilleri kısmında Ayarlar’a tıklayın. Adım #6: Yeni oluşturduğunuz hesabı seçin ve kopyala tuşuna basın.

Yöntem #6: Son yüklediğiniz uygulamaları kaldırmayı deneyin:

Eğer başlat menüsü hatasını yeni programlar yükledikten sonra almaya başlıyorsanız, yeni yüklediğiniz programları kaldırıp başlat menüsünün çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Windows tuşu + I tuşuna basıp Ayarlar uygulamasını açarak veya yine Çalıştır uygulamasından Denetim Masası’na girerek uygulamalarını kaldırabilirsiniz. Uygulamaları kaldırdıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.

Yöntem #7: PowerShell komutu ile Windows uygulamalarını tekrar kurun:

Adım #1: Ctrl + Alt + Delete tuşları ile Görev Yöneticisi’ni açın.

Ctrl + Alt + Delete tuşları ile Görev Yöneticisi’ni açın. Adım #2: Dosya menüsünden Yeni görev çalıştır butonuna tıklayın.

Dosya menüsünden Yeni görev çalıştır butonuna tıklayın. Adım #3: Powershell yazın ve “Bu görevi yönetici ayrıcalıklarıyla oluştur” seçeneğini işaretleyin.

Powershell yazın ve “Bu görevi yönetici ayrıcalıklarıyla oluştur” seçeneğini işaretleyin. Adım #4: Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"} komutunu girin ve Enter’a basın.

Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"} komutunu girin ve Enter’a basın. Adım #5: Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bazı Windows uygulamalarının sorunlu kurulmuş olması ve kaldırılmış olması başlat menüsünü açılmamasına neden olabiliyor. Görev Yöneticisi sayesinde yönetici olarak PowerShell uygulamasını açtıktan sonra adım 4’teki komutu eksiksiz koplayıp çalıştırın.

Bu komut Windows uygulamalarını otomatik olarak tekrar kuracaktır. İşlem bittikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bu komut çok büyük olasılıkla sorunu çözecektir fakat ne yazık ki çözüm kalıcı olmayacaktır . Daha sonradan aynı sorunu aldığınızda bu işlemi tekrarlamanız gerekebilir.

Windows 10 başlat menüsü açılmıyor sorununun çözüm yöntemlerini sıraladığımız ve bu yöntemlere yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Eğer bu yöntemlerden hiçbiri sorununuzu çözmediyse Windows üzerinden dosyalarınızı koruyarak sistem onarımı yapmak veya direkt olarak temiz kurulum sorunu kesinlikle çözecektir. Kendi uyguladığınız yöntemler de varsa bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.