Günümüzde resmi destek almasa da milyonlarca bilgisayarda kullanılmakta olan Windows XP, içerdiği güvenlik açıklarından dolayı asla tavsiye edilmiyor. Buna rağmen imkanları kısıtlı olan ya da tercihi bu yönde olan milyonlarca kullanıcı var. Biz de onlar için Windows XP'de güvenliği sağlamak için yapılması gerekenleri derledik.

Microsoft’un MS-DOS, Windows 95, Windows 98 ve Windows ME’den sonra 2001’de piyasaya sunduğu Windows XP, artık 19 yaşında bir işletim sistemi. Microsoft tarafından 2014’te emekliye ayrılmasıyla birlikte yerini Windows 7, 8, 8.1 ve 10'a bırakan XP'nin yanına daha sonra Windows 7'de dahil oldu.

Günümüzdeki kullanıcı sayısı 25 milyon civarlarında olan Windows XP, resmi bir destek almadığı için güvenlik anlamında zafiyet içerebiliyor. Keza artık Windows XP’nin kullanılması da asla önerilmiyor. Yine de mecburi sebeplerden dolayı Windows XP kullanmak durumunda olan kullanıcılar için zafiyetlerin nasıl en aza indirilebileceğinden söz edeceğiz.

Windows XP kullananların güvenlik adına alabileceği önlemler:

Yedekleme yapmayı ihmal etmeyin,

Tarayıcı olarak asla Internet Explorer kullanmayın,

Aktif olarak kullanmıyorsanız Adobe Flash, Adobe Reader ve Java’yı kaldırın,

Günlük işleriniz için yetkileri sınırlı bir kullanıcı oluşturun,

İçeriğinden emin olmadığınız USB’leri önceden tarayın,

Kullanmadığınız uygulamaları kaldırın ve kullandıklarınızı güncel tutun,

Antivirüs programınızı güncellemeyi ihmal etmeyin,

Kullanmadığınız sürece internete bağlı kalmayın,

Windows XP’i bir sanal makinede çalıştırın.

Chrome indirme için bile Internet Explorer kullanmayın:

Windows 10’da yeni adıyla sürekli güncellenen ve eskiye kıyasla kullanıma uygun hale getirilen Internet Explorer 8, Windows XP’nin resmi destek listesinden kaldırılmasıyla birlikte rafa kalktı. Durum böyle olunca Windows XP gibi Internet Explorer da saldırılara ve güvenlik açıkları oluşmasına müsait hale geldi. Hâlâ Internet Explorer 8 kullanıyorsanız, Opera sürüm 36'yı öneririz (Açılan aşağıya kaydırarak indirme bağlantısına ulaşabilirsiniz).

Aktif olarak kullanmıyorsanız Adobe Flash, Adobe Reader ve Java’yı kaldırın:

Günümüz işletim sistemlerinde birçok güvenlik zafiyeti üçüncü parti eklentiler aracılığıyla oluşturuluyor. Bu eklentilere başlıca örnek olan Adobe Flash, Reader ve Java, sisteminize saldırmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürebilecek eklentiler. Bu eklentilere günlük kullanımda ihtiyaç duyuyorsanız bile kullanmadığınız zamanlarda aktif tutmamanızı öneririz.

Günlük işleriniz için yetkileri sınırlı bir kullanıcı oluşturun:

Popüler bir güvenlik şirketi olan Avecto’nun yaptığı araştırma, bildirilen güvenlik açıklarının %92’sinin sınırlı yetkiye sahip bir kullanıcı hesabıyla engellenebileceğini ortaya koydu. Windows XP’de kullandığınız kullanıcı tipinin yetkilerini yönetici vasfında tutmanız sisteminiz için bir tehdit oluşturabilir.

İçeriğinden emin olmadığınız USB’leri önceden tarayın:

İlk maddemizde olduğu gibi tüm kullanıcıların yapması gereken bir eylem olan tarama, içeriğinden emin olmadığınız USB’lerden sistemini korumak için en önemli adım. Hali hazırda güncelleme almayan Windows XP’nin bu durumdan dolayı diğer işletim sistemlerinden daha az güvenli olması da sisteminizde bir USB kullanmadan önce bir kez daha düşünmenizi gerektiriyor.

Kullanmadığınız uygulamaları kaldırın ve kullandıklarınızı güncel tutun:

Kaynağından emin olmadığınız uygulamaları sisteminizden kaldırmak yapabileceğiniz en basit ve etkili işlemlerden biri. Zararlı yazılımlar aracılığıyla yapılan saldırıların fazlalığı göz önüne alındığında ise Windows XP’de kullanılan uygulamaların daima güncel tutulması ve kullanılmayanların kaldırılması büyük önem teşkil ediyor. Güncelleme almayan programlar yerine en güncel alternatiflerini araştırın.

Antivirüs programınızı güncellemeyi ihmal etmeyin:

Bilgisayar kullanıcıların büyük bir çoğunluğu antivirüs programlarına karşı önyargılı olsa da eski bir işletim sisteminin temel yapı taşlarından biri bu programlar sayılır. Eğer performansından memnun olduğunuz ya da güvendiğiniz bir antivirüs programı yoksa Windows XP için destek sunmaya devam eden BullGuard, Panda Security Cloud Antivirus, Kaspersky Lab ve Avast'ı tavsiye ederiz. Bu uygulamalar %100 oranında koruma sağlamasa da günlük olarak bir rapor elde etmenizi sağlayacaktır.

Kullanmadığınız sürece internete bağlı kalmayın:

Sistemin mevcut bir ağa bağlı olmaması, onu en çok koruyacak detaylardan biri. İnternete bağlı olmayan bir sistem, tamamen erişilemez olduğundan herhangi bir saldırıya karşı korumalı sayılıyor. Daha güvenli bir Windows XP deneyimi için kullanmadığınız sürece bir ağa bağlı kalmamanızı öneriyoruz.

Windows XP’yi bir sanal makinede çalıştırın:

Aktif olarak Windows XP kullanan kullanıcıların yeni bir sürüme geçiş yapmamalarının sebeplerinden biri ise kullandıkları uygulamaların yeni sürümlerde desteklenmiyor olması. Sizin de Windows XP’i kullanma sebebiniz bu ise işletim sisteminizi sanal bir makinede çalıştırmanız mantıklı olacaktır. Eğer bir Windows 10 kullanıcısı iseniz, sanal makine kurulumuyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Yedekleme yapmayı ihmal etmeyin:

Aslında tüm bilgisayar kullanıcılarının periyodik olarak yapması gereken bir işlem olan yedekleme, özellikle Windows XP kullanıcıları için önemli bir eylem. Yukarıdaki önerilerin tamamını uygulamış bile olsanız, herhangi bir terslikte dosyalarınızı kalıcı olarak kaybetmeniz mümkün olabilir.

Windows XP, güncel işletim sistemlerinde olduğu gibi kendi yedekleme sistemini içermiyor olsa da çevrimiçi hizmetleri kullanarak verilerinizi güvende tutabilirsiniz. Bu hizmetlerden en popülerlerine örnek olarak Google Drive gösterilebilir.