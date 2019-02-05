Windows 10’da Yaşanan DNS Sorunu, Bir Süre Daha Devam Edecek

Geçtiğimiz günlerde Windows 10 güncellemelerini yapmak isteyen kullanıcıların aldığı bağlantı uyarısıyla ortaya çıkan DNS sorunu, Microsoft’un yaptığı düzenlemelere rağmen hala devam ediyor. Microsoft, DNS sorunun çözüldüğünü açıklasa da kullanıcılardan gelen hata raporları her geçen dakika artıyor.

Windows 10 DNS sorunu, geçtiğimiz hafta işletim sistemi güncellemesi yapan kullanıcıların aldığı "Güncelleme servisine bağlanamadık. Daha sonra tekrar deneyeceğiz ya da şimdi tekrar deneyebilirsiniz. Sorun hala devam ediyorsa, internete bağlı olduğunuzdan emin olun.” uyarısıyla ortaya çıkmıştı. Gelen hata raporlarından sonra harekete geçen Microsoft, sorunu çözmek için çalışmalara başladığını belirtmişti.

DNS sorununun yaşandığı süre boyunca kullanıcılar, DNS adreslerini OpenNIC, Cloudflare ve Google gibi servislerin adreslerine ayarlayarak sorunu kısmen çözmüşlerdi. Yaşanan sorun hakkında açıklamalarda bulunan Microsoft, Windows Update servisinin harici bir DNS sağlayıcısındaki bir sorundan etkilendiğini belirtti. Sorunun, dünya üzerindeki birçok internet servis sağlayıcıyı etkilediği düşünülüyor.

29 Ocak’ta sorunun çözüldüğü açıklamasını yapan Microsoft, sorunun kaynağı ve nasıl meydana geldiği hakkında ise bilgi vermedi. Microsoft’un açıklaması sonrası Reddit gibi platformlardan DNS sorununu hala yaşadığını belirten birçok kullanıcı mesajı paylaşıldı. Bu mesajlar, problemin hala çözülmediğini gösteriyor.

Artan tepkiler üzerinde bugün bir açıklama daha yapan Microsoft, “DNS sorununu çözmek için yaptığımız düzeltmelerin, DNS sunucularının tümüne yayılması için biraz daha süreye ihtiyaç var. Kısa bir süre daha bu sorun yaşanmaya devam edebilir” ifadelerini kullandı. Eğer siz de benzer bir sorun yaşıyorsanız, Google ya da Yandex gibi diğer servislerin DNS sunucularını kullanabilirsiniz.