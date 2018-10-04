Windows 10'a Ekim Güncellemesi ile Gelecek En İyi 9 Özellik

Microsoft, 9 Ekim itibari ile Windows 10 Ekim güncellemesini kullanıcılarına sunacak. Peki yeni büyük güncelleme, dünyanın en popüler işletim sistemine hangi yeni özellikleri kazandıracak?

Microsoft, en güncel işletim sistemi olan Windows 10 için her yıl iki büyük güncelleme yayınlıyor. Bu yılki son büyük güncelleme olacak Windows 10 Ekim güncellemesi ise masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara ulaşmak üzere. Peki Microsoft, güncelleme ile kullanıcılara hangi yeni özellikleri sunacak? İşte 9 Ekim’de yayınlanacak Windows 10 Ekim güncellemesinin getireceği birbirinden faydalı 9 özellik.

1- Akıllı Telefonunuzu Bilgisayarınıza Bağlayın

Windows 10 Ekim güncellemesinin ardından akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayarak bilgisayarınız üzerinden metin mesajı ya da fotoğraf gönderebilir ve alabilirsiniz.

2- Zaman Çizelgesi Akıllı Telefonunuzda

Microsoft’un bu yılın başlarında sunmuş olduğu Zaman Çizelgesi özelliği artık akıllı telefonunuza da geliyor. Windows 10 Ekim güncellemesinin ardından Microsoft Launcher’ı Android ya da iOS akıllı telefonunuza indirerek Windows 10 Zaman Çizelgesi’ni akıllı telefonunuzdan kontrol edebilir ve işlemlerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

3- Bulut Pano

Windows 10 Ekim güncellemesinin ardından bilgisayarınız Bulut Pano adında yeni bir özelliğe kavuşacak. Bu özellik ile aldığınız ekran görüntülerini ya da kopyaladığınız herhangi bir şeyi tek bir panoda görüntüleyebileceksiniz. Böylece yapıştırmadan birden fazla şeyi üst üste kopyalama şansınız da olacak. Ayrıca bulut desteği sayesinde dilerseniz panonuzu Microsoft hesabınızın bağlı olduğu diğer bilgisayarlarla da senkronize edebilirsiniz.

4- Karanlık Mod

Karanlık Mod özelliği son dönemde hem masaüstü hem de mobil uygulamalarda son derece popülerleşen bir mod. Microsoft da bu trendi görmezden gelmedi ve Windows 10 Ekim güncellemesi ile birlikte Dosya Gezginine ‘Karanlık Mod’ özelliği ekliyor.

5- Buluetooth Cihazların Şarjı

Microsoft, uzun süredir beklenen özelliği nihayet işletim sistemine ekliyor. Windows 10 Ekim güncellemesinin ardından bilgisayarınıza bağlı bluetooth cihazların şarjlarının ne kadar kaldığını bilgisayarınızdan kontrol edebileceksiniz.

6- Güç Kullanımı

Windows 10 Ekim güncellemesinin ardından Görev Yöneticisi’ni açarak hangi uygulamanın daha fazla güç tükettiğini görüntüleyebileceksiniz. Bu özellik, bazı uygulamaların popülerliğinin azalmasına neden olabilir.

7- HDR ve Işın İzleme Desteği

Microsoft, Windows 10’a HDR desteğini getirmiş olsa da mükemmel bir şekilde çalıştığı söylenemez. Windows 10 Ekim güncellemesi, HDR desteğini iyileştirerek daha iyi kontrast ve daha canlı renkler sunuyor. Ayrıca Microsoft, güncelleme ile birlikte işletim sistemine Nvidia’nın yeni Işın İzleme teknolojisi için de destek ekliyor.

8- Metin Boyutu

Şu ana kadar Windows 10 kullanıcıları daha büyük metin boyutu için ekran ölçeklendirmesini değiştirmek zorunda kalıyorlardı. Ancak Windows 10 Ekim güncellemesi ile her şeyin boyutunu değiştirmeden sadece metin boyutunu değiştirmek mümkün hale geliyor.

9- Snip & Sketch

Yeni Snip & Sketch özelliği ile Windows+Shift+S tuşlarına basarak tam ekran, uyarlanabilir dikdörtgen ekran ya da serbest şekilli bir ekran görüntüsü alabilirsiniz. Aldığınız ekran görüntüleri, Windows+V kısayolu ile ulaşabildiğiniz Bulut Pano’ya kaydedilir.