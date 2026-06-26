Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını sevindirecek önemli bir karar aldı. Şirket, ücretsiz Extended Security Updates (ESU) programının süresini uzatarak Windows 10'un güvenlik güncellemelerini Ekim 2027'ye kadar almaya devam edeceğini duyurdu. Özellikle Windows 11'e geçemeyen kullanıcılar için bu karar büyük önem taşıyor.

Windows 10'un resmi destek süresinin sona ermesine kısa bir süre kala Microsoft'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, herhangi büyük bir duyuru yapmadan destek sayfalarını güncelledi ve milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren önemli bir değişikliği sessiz sedasız hayata geçirdi.

Bu gelişme, özellikle donanımı Windows 11'in sistem gereksinimlerini karşılamayan veya mevcut bilgisayarını değiştirmek istemeyen kullanıcılar için oldukça sevindirici. Çünkü Microsoft, Windows 10'u tamamen kaderine terk etmek yerine güvenlik tarafında desteği bir süre daha sürdürmeye karar vermiş durumda.

Artık ücretsiz güvenlik güncellemeleri 2027 yılına kadar devam edecek

Microsoft'un güncellediği bilgilere göre Extended Security Updates (ESU) programı artık 12 Ekim 2027 tarihine kadar devam edecek. Üstelik programa daha önce kayıt yaptıran kullanıcıların ekstra bir işlem yapmasına gerek yok. Destek süresi otomatik olarak uzatılacak ve güvenlik güncellemeleri kesintisiz şekilde sunulmaya devam edecek.

Şirket, bireysel kullanıcıların programa Microsoft hesaplarıyla oturum açarak ücretsiz katılabileceklerini de belirtiyor. Alternatif olarak 1.000 Microsoft Rewards puanı kullanmak veya bazı bölgelerde ücret ödeyerek ESU'ya erişmek de mümkün. Program yalnızca güvenlik güncellemelerini kapsıyor; yeni Windows özellikleri veya performans iyileştirmeleri bu kapsamda sunulmayacak.

Windows 11'e geçemeyen milyonlarca kullanıcı rahat bir nefes alacak

Bugün hâlâ dünya genelinde yüz milyonlarca bilgisayar Windows 10 çalıştırıyor. TPM 2.0 ve yeni nesil işlemci gibi Windows 11 gereksinimleri nedeniyle pek çok kullanıcı yeni işletim sistemine geçemiyor. Microsoft'un aldığı bu karar, mevcut bilgisayarlarını kullanmaya devam etmek isteyenler için önemli bir güvenlik avantajı sağlayacak.

Microsoft, ESU programına kayıt yaptıran kullanıcıların güvenlik açıklarına karşı düzenli yamalar almaya devam edeceğini vurguluyor. Resmi destek sonlandıktan sonra programa dahil olmayan bilgisayarlar ise yeni keşfedilecek güvenlik açıklarına karşı korumasız kalabileceğinden, uygun kullanıcıların ESU sistemine kayıt yaptırması öneriliyor.