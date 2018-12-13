Windows 10 güncellemelerinde hiç olmadığı kadar aktif bir döneme giren Microsoft, yeni sürümlerinin anahtarlarını güncelleme sayfası üzerinden dağıtacak.

Windows 10 kullanıcılarının bir kısmı, gelecek olan yenilikler için sabretmeyi pek de sevmiyor. En yeni güncellemeleri almak isteyen kullanıcılar için kurulan Windows Insider programı oldukça hareketli günler geçirirken, 'yeninin de yenisi' için bir haber geldi.

Microsoft, resmi blogu aracılığı ile gelecek dönem yayınlanacak olan sürümlerin beta versiyonlarını Windows Update üzerinden dağıtılacak beta anahtarları ile sunacağını duyurdu.

Windows 10 Beta Anahtarı Nasıl Alınır?

Başlat - Ayarlar sekmesine giderek Güncelleme ve Güvelik butonuna tıklayın.

Öncelikle güncellemeleri yaptığınıza emin olun ve Güncellemeleri Denetle butonuna tıklayın.

Beta anahtarına sahip olmak için Windows Insider kullanıcısı olmanız gerekiyor.

Tüm bu şartları sağlamanıza rağmen anahtarı alamayabilirsiniz. Daha sonra tekrar deneyebilirsiniz.

Gelecek olan güncellemeler daha önce güvenliği sağlanmamış güncellemeler oluyor. Bu yüzden eğer ki bilgisayarınız bir iş bilgisayarı veya gizliliğine önem verdiğiniz dosyaların bulunduğu bir sabit diske sahipse bunu yapmanızı önermiyoruz. O yüzden Insider kullanıcılarının güncellemelerini bir süre manuel denetlememesinde fayda var.