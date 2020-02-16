Windows 10'da da Bulunması Gereken 3 Windows 10X Özelliği

Microsoft, bir süredir Windows 10X’in üzerinde yoğun çalışmalar yapıyor ve bu şekilde kullanıcıların beklediği bir sürü yenilik sağlıyor. Görünüşe bakılırsa çift ekranlı cihazlar için geliştirilen yeni sistem, Windows 10’da eksik olan birtakım özelliği de dahilinde barındırıyor.

Windows 10X sadece yeni kategorilerdeki cihazlara gelmesi değil, aynı zamanda Windows 10’tan sonra geliyor olması nedeniyle birtakım yenilikler de sağlaması beklenen bir işletim sistemi. Microsoft’un şu an üzerinde yoğun olarak çalıştığı Windows 10X hakkında yeni bilgiler geçtiğimiz günlerde resmî açıklamalar sayesinde elimize ulaştı.

Windows 10 oldukça kullanışlı bir işletim sistemi olarak kabul edilse de kimine göre eklenmesi gereken bazı özellikler var. Özellikle katlanabilir ve çift ekranlı bilgisayarlar için tasarlanan Windows 10X, bu tasarım ve kullanımı etkileyen özelliklerden bazılarına sahip. Biz de Windows 10’un sahip olması gereken Windows 10X özelliklerinden birkaç tanesini sizler için derledik. Gelin değerlendirmeye başlayalım.

Başlat menüsü

Windows 10X’in sahip olduğu yeni özelliklerden biri, başlat menüsünün sahip olduğu yeni sade tasarım oldu. Bu tasarım Windows 10’dan bildiğimiz başlat menüsünden çok daha basit. Yeni başlat menüsünde Live Tiles özelliği yok. Düşündüğünüz zaman işlevi kısa yoldan uygulama açmak olan menü için bu oldukça mantıklı bir seçim. Arayüzü sadece daha karmaşık kılan bu özellik eğer Windows 10X’te olsaydı bu durum, masaüstü bilgisayarlardan daha küçük olan katlanabilir bilgisayarlar için çekilmez bir tasarım olurdu.

Yeni menü, uygulama simgelerini oldukça temiz ve düzenli bir biçimde kullanıcıya sunuyor. Menü aynı zamanda otomatik olarak gizlenen görev çubuğundan erişilebiliyor, ki bu da tasarım sadeliği için önemli bir adım. Yeni başlat menüsü tasarımını Windows 10’da görmek, eğer kendisine iyi uyarlanabilirse oldukça hoş olabilir.

Ortaya alınmış görev çubuğu

Windows 10X aynı zamanda her iki ekran için ayrı işlev gören iki görev çubuğuyla birlikte geliyor. Bu da demek oluyor ki her iki ekrandan da başlat menüsü gibi yerlere ulaşılabiliyor. Bunun yanı sıra görev çubuğundaki tüm simgeler, önceki Windows sistemlerinin aksine çubuğun ortasında bulunuyor. Bazı Windows 10 kullanıcıları bu görünümü sağlamak için FalconX adında bir uygulama kullanıyor.

Ancak renkler ve zevkler tartışılmaz ve bu yüzden bu özellik ayarlanabilir olmalı. Hiçbir ekstra uygulama kullanmadan görev çubuğundaki dizilimi değiştirmek birçok Windows kullanıcısının hoşuna gidecek bir özelik olabilir.

İşlem merkezi

Windows 10’da bulunan işlem merkezi oldukça kullanışlı bir özellik olsa da ekranda gereksiz yere çok fazla yer kaplıyor. Windows 10X’in işlem merkezi ise kapladığı daha küçük alan, daha küçük simgeler ve içerdiği gerekli butonlar sayesinde Windows 10’unkinden çok daha sade bir tasarım sağlıyor.